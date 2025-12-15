¡Ya inició la venta! Estos son los precios de los boletos para el concierto de Chayanne en Saltillo

/ 15 diciembre 2025
    ¡Ya inició la venta! Estos son los precios de los boletos para el concierto de Chayanne en Saltillo
    Regalo. Con localidades que van desde los 750 hasta los 4,900 pesos, ya están disponibles los boletos para el concierto de Chayanne, programado para el 25 de abril en el Estadio Francisco I. Madero. FOTO: CUARTOSCURO

El show está programado para el próximo 25 de abril en el Estadio Francisco I. Madero

Sin duda llegó uno de los días más esperados: este lunes inició la venta de boletos para el concierto de Chayanne en Saltillo y, aunque faltan cuatro meses para el evento, asegurar la entrada será clave para quienes no quieren quedarse fuera del show del llamado ‘Papá de México’.

Luego de varios años sin presentarse en tierras saltillenses, el cantante puertorriqueño regresa a una de las ciudades donde cuenta con una base sólida de seguidores que no han tenido la oportunidad de verlo en vivo, motivo por el cual este lunes arrancó oficialmente la venta de entradas.

La cita es el próximo 25 de abril en el Estadio Francisco I. Madero, donde Chayanne hará cantar y bailar a sus fans con su gira ‘Bailemos Otra Vez’.

¿CUÁNTO CUESTAN LOS BOLETOS PARA CHAYANNE EN SALTILLO?

La venta en línea comenzó a las 10:00 horas de este lunes 15 de diciembre a través del sitio superboletos.com. De acuerdo con la empresa Dreamer Espectáculos, los precios no incluyen cargos por servicio.

Son 12 localidades disponibles para disfrutar del concierto. La Grada General tiene un costo de $750 pesos, mientras que General de Pie se vende en $800 pesos.

Las zonas de Suites, Capacidades Diferentes, Palcos N2 y Palcos N3 tienen un precio de $1,800 pesos. El área Morado Centro cuesta $1,200 pesos, mientras que las localidades Izquierda Celeste y Derecha Naranja tienen un precio de $2,000 pesos.

La zona Bronce está disponible en $2,700 pesos. Para quienes buscan mayor cercanía con el escenario, los boletos en Oro tienen un costo de 3,500 pesos, Platino de $4,100 pesos y Chevron de $4,900 pesos.

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

