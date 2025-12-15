¡Ya inició la venta! Estos son los precios de los boletos para el concierto de Chayanne en Saltillo

Sin duda llegó uno de los días más esperados: este lunes inició la venta de boletos para el concierto de Chayanne en Saltillo y, aunque faltan cuatro meses para el evento, asegurar la entrada será clave para quienes no quieren quedarse fuera del show del llamado ‘Papá de México’.

Luego de varios años sin presentarse en tierras saltillenses, el cantante puertorriqueño regresa a una de las ciudades donde cuenta con una base sólida de seguidores que no han tenido la oportunidad de verlo en vivo, motivo por el cual este lunes arrancó oficialmente la venta de entradas.

La cita es el próximo 25 de abril en el Estadio Francisco I. Madero, donde Chayanne hará cantar y bailar a sus fans con su gira ‘Bailemos Otra Vez’.