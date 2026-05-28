$!Sebastián Dezma protagoniza ‘El Diario de un Loco’ en Saltillo

Mañana, viernes 29 de mayo, se presentará la aclamada obra de teatro ‘El Diario de un Loco’. La puesta en escena tendrá dos funciones, a las 18:30 y 21:00 horas, en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler.

Los boletos ya se encuentran a la venta por medio de Newticket, donde los precios son de 500 pesos en sector Preferente, 600 pesos en área Platino y 700 pesos en área Diamante, categorías que hasta el día de hoy aún cuentan con disponibilidad.

Protagonizada por el actor y productor Sebastián Dezma, la obra transportará a la audiencia a una Rusia del pasado, donde se podrá conocer la vida del personaje principal, Aksenti Ivanovich, un funcionario de la burocracia zarista que va perdiendo la razón por diversos motivos, principalmente por la rutina de su miserable trabajo, el amor que siente por la hija de su jefe y la obsesión de creer que posee “sangre noble”.