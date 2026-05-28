Sebastián Dezma protagoniza ‘El Diario de un Loco’ en Saltillo

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    Sebastián Dezma protagoniza ‘El Diario de un Loco’ en Saltillo
    Historia. Sebastián Dezma dará vida a Aksenti Ivanovich, personaje que enfrenta un progresivo descenso a la locura. FOTO: INTERNET

La reconocida obra basada en el texto de Nikolái Gógol ofrecerá dos funciones este viernes en el Teatro Fernando Soler

Mañana, viernes 29 de mayo, se presentará la aclamada obra de teatro ‘El Diario de un Loco’. La puesta en escena tendrá dos funciones, a las 18:30 y 21:00 horas, en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler.

Los boletos ya se encuentran a la venta por medio de Newticket, donde los precios son de 500 pesos en sector Preferente, 600 pesos en área Platino y 700 pesos en área Diamante, categorías que hasta el día de hoy aún cuentan con disponibilidad.

Protagonizada por el actor y productor Sebastián Dezma, la obra transportará a la audiencia a una Rusia del pasado, donde se podrá conocer la vida del personaje principal, Aksenti Ivanovich, un funcionario de la burocracia zarista que va perdiendo la razón por diversos motivos, principalmente por la rutina de su miserable trabajo, el amor que siente por la hija de su jefe y la obsesión de creer que posee “sangre noble”.

EMOCIÓN EN EL ESCENARIO

La novela en la que se basa esta exitosa puesta en escena hace cuestionarse al lector como individuo: ¿hasta dónde puede resistir una mente antes de romperse? Por ello, durante la obra se conocerá el desenlace de la locura del protagonista y qué lo llevó a creerse incluso el Rey de España.

‘El Diario de un Loco’ es una adaptación teatral de la obra literaria del escritor ucraniano Nikolái Gógol, publicada en 1835.

$!Sebastián Dezma protagoniza ‘El Diario de un Loco’ en Saltillo
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El autor ucraniano abrió paso a algunos de los grandes maestros del realismo ruso, como Iván Turguéniev con ‘Aguas de primavera’, León Tolstói con su obra más representativa, ‘Ana Karenina’, y Fiódor Dostoievski con ‘Noches blancas’.

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Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

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