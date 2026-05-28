Sebastián Dezma protagoniza ‘El Diario de un Loco’ en Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
La reconocida obra basada en el texto de Nikolái Gógol ofrecerá dos funciones este viernes en el Teatro Fernando Soler
Mañana, viernes 29 de mayo, se presentará la aclamada obra de teatro ‘El Diario de un Loco’. La puesta en escena tendrá dos funciones, a las 18:30 y 21:00 horas, en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler.
Los boletos ya se encuentran a la venta por medio de Newticket, donde los precios son de 500 pesos en sector Preferente, 600 pesos en área Platino y 700 pesos en área Diamante, categorías que hasta el día de hoy aún cuentan con disponibilidad.
Protagonizada por el actor y productor Sebastián Dezma, la obra transportará a la audiencia a una Rusia del pasado, donde se podrá conocer la vida del personaje principal, Aksenti Ivanovich, un funcionario de la burocracia zarista que va perdiendo la razón por diversos motivos, principalmente por la rutina de su miserable trabajo, el amor que siente por la hija de su jefe y la obsesión de creer que posee “sangre noble”.
EMOCIÓN EN EL ESCENARIO
La novela en la que se basa esta exitosa puesta en escena hace cuestionarse al lector como individuo: ¿hasta dónde puede resistir una mente antes de romperse? Por ello, durante la obra se conocerá el desenlace de la locura del protagonista y qué lo llevó a creerse incluso el Rey de España.
‘El Diario de un Loco’ es una adaptación teatral de la obra literaria del escritor ucraniano Nikolái Gógol, publicada en 1835.
El autor ucraniano abrió paso a algunos de los grandes maestros del realismo ruso, como Iván Turguéniev con ‘Aguas de primavera’, León Tolstói con su obra más representativa, ‘Ana Karenina’, y Fiódor Dostoievski con ‘Noches blancas’.