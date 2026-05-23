Semana de divas del pop

Entre estrenos de conciertos, series documentales en plataformas de streaming y festejos de cumpleaños, varias divas del pop en inglés estuvieron de fiesta durante esta segunda mitad del mes de mayo:

‘LADY GAGA MAYHEM REQUIEM’ (APPLE TV): El pasado jueves 14, la plataforma de la manzana estrenó el concierto, bajo el concepto de “opera house”, perteneciente a la más reciente gira de esta diva del pop y también ganadora del Oscar, el cual fue grabado en vivo en el Teatro Wiltern de la ciudad de Los Ángeles. La producción funciona como una reinterpretación de su séptimo álbum de estudio y representa toda una celebración tanto para sus fans como para quienes admiramos su versatilidad como artista, adentrándose en esta ocasión en géneros como el rock industrial.

‘JANET JACKSON’: El sábado 16 de mayo, con un perfil muy bajo considerando que se trata nada menos que de la hermana del “Rey del Pop”, Michael Jackson —cuya popularidad creció en el último mes gracias a su biopic, aunque supuestamente Janet es considerada “persona non grata” para la familia involucrada en este proyecto por no haberlo aprobado del todo y tomar partido por la primera esposa de su hermano Jermaine—, la cantante festejó su cumpleaños número 60 con la satisfacción de haber brillado con luz propia tanto como actriz como cantante, además de “amadrinar” a estrellas de la talla de Jennifer López y formar una familia propia menos tortuosa que aquella en la que creció.

‘CHER’: Fue el pasado miércoles 20 cuando esta otra diva del pop, todavía más legendaria que las anteriores —ya que también cuenta con un Oscar, aunque más reconocido por su faceta como actriz que como compositora—, llegó a las ocho décadas de vida, completando por lo menos seis de ellas en la cima de las listas de popularidad. Desde sus inicios junto a su esposo Sonny Bono en los años 60, pasando por su etapa rockera y “oscareable” de los 80, su “segundo aire” con el pop electrónico de finales de los 90 y manteniéndose activa en la actualidad, desde temas navideños hasta el Séptimo Arte, donde es casi un hecho su regreso en “Mamma Mia 3”.

‘KYLIE’ (NETFLIX): El mismo día en que Cher estaba de manteles largos por su cumpleaños número 80, esta plataforma estrenó esta miniserie documental en la que Kylie Minogue, otra diva activa del pop en inglés, comparte pormenores y secretos hasta ahora no revelados de su vida personal: desde sus orígenes familiares en su natal Australia y su exitosa transición de actriz de telenovelas a incipiente “reina del pop” ochentero, hasta sus altibajos amorosos —incluyendo sus relaciones con el vocalista de INXS, Michael Hutchence, y el actor francés Olivier Martínez—, pero, sobre todo, la manera en la que logró resurgir, pese a sus problemas de salud, para convertirse en un ícono pop ganador del Grammy.

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