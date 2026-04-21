¡Sí sonó! Investigación por fraude pone en la mira al fundador de Hybe, empresa detrás de BTS

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/ 21 abril 2026
    ¡Sí sonó! Investigación por fraude pone en la mira al fundador de Hybe, empresa detrás de BTS
    Crisis. El caso surge en medio de tensiones internas en Hybe, incluyendo conflictos con la productora Min Hee-jin y el esperado regreso de BTS. FOTO: AP/ ARCHIVO

El creativo Bang Si-hyuk ha sido involucrado en otros conflictos en la industria, como la ruptura pública con la productora Min Hee-jin por el grupo femenino NewJeans

Como balde de agua fría cayó la noticia entre los seguidores de la agencia de K-pop Hybe, ya que esta semana se confirmó que existe un proceso legal en contra del dueño de la empresa, Bang Si-hyuk, conocido por ser promotor y creador de grupos como BTS y Katseye.

La policía surcoreana informó el martes que busca arrestar al magnate musical mientras amplía una investigación sobre acusaciones de que obtuvo ilegalmente más de 100 millones de dólares en una trama de fraude a inversionistas.

La Agencia de Policía Metropolitana de Seúl confirmó que solicitó a los fiscales pedir a un tribunal una orden de arresto contra Bang, fundador y presidente multimillonario de Hybe.

@cynthiaoscor30 La Policia ha emitido una orden de arresto para Bang Si Hyuk por fraude con inversión antes de Hybe 😱😱😱😱 ¿Esto cómo afectaría a los grupos como BTS, TXT, Cortis y otros? #bangsihyuk #BTS #cyntelocuenta #knews ♬ sonido original - CynthiaOsCor

¿QUÉ HIZO EL EMPRESARIO?

El equipo legal de Bang no abordó directamente las acusaciones en un comunicado a AP, pero lamentó que la policía busque su arresto “a pesar de nuestra plena y constante cooperación con la investigación durante un período prolongado”, aseguró el equipo a la agencia.

Bang, a quien se le ha prohibido salir del país desde agosto, está siendo investigado por acusaciones de que engañó a inversionistas en 2019 al decirles que Hybe no tenía planes de salir a bolsa, lo que los llevó a vender sus acciones a un fondo de capital privado antes de que la empresa siguiera adelante con una oferta pública inicial.

La policía cree que el fondo pudo haberle pagado a Bang alrededor de 200 mil millones de wones (136 millones de dólares) en un acuerdo paralelo que le prometía el 30% de las ganancias por la venta de acciones después de la salida a bolsa.

Representantes de Hybe afirman que Bang niega haber cometido irregularidades.

BANG SI-HYUK VS NEWJEANS

Los problemas legales de Bang suponen un importante revés en relaciones públicas para Hybe, en momentos en que BTS emprende una gira mundial tras una pausa de casi cuatro años, periodo en el que sus siete integrantes cumplieron el servicio militar obligatorio, exigido para la mayoría de los hombres surcoreanos físicamente aptos.

Aunque el catálogo de Hybe incluye a algunos de los artistas más grandes del K-pop, como Seventeen, Le Sserafim y Katseye, además de BTS, la empresa ha vivido turbulencias en los últimos años, incluida una sonada ruptura pública entre Bang y la productora estrella Min Hee-jin por el popular grupo femenino NewJeans.

@nmasmedia ¿Qué está pasando con el grupo de k-pop NewJeans y sus batallas legales? Te dejamos cinco claves para entenderlo. #newjeans #njz #hanni #danielle #haerin #hyein #minji #kpop #adore #hybe ♬ sonido original - nmásmedia

La fractura estalló en 2024, cuando Hybe intentó destituir a Min como directora ejecutiva de Ador, la filial que gestiona a NewJeans, al tiempo que la acusaba de intentar tomar el control de esa empresa de forma ilegal. Min, a su vez, acusó a Bang de un trato hostil y de socavar a NewJeans en favor de otros grupos, mientras la disputa pasaba a los tribunales.

https://vanguardia.com.mx/show/exempleada-denuncia-acoso-y-discriminacion-en-entorno-laboral-de-kylie-jenner-DE20176500

Integrantes de NewJeans, que han descrito a Min como una mentora, intentaron abandonar el sello tras su destitución, pero un tribunal dictaminó el año pasado que deben respetar su contrato hasta 2029.(Con información de AP)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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