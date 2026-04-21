Exempleada denuncia acoso y discriminación en entorno laboral de Kylie Jenner

Apenas parecían semanas tranquilas para la familia Kardashian-Jenner y este martes salió a la luz una presunta denuncia presentada por una exempleada de Kylie Jenner, quien acusa a otros trabajadores de la socialité de acosarla y discriminarla por su religión y origen. Fue TMZ quien dio a conocer la denuncia que Angélica Vásquez interpuso en Los Ángeles en contra de personas de confianza de Jenner, ya que, presuntamente, son quienes coordinan los servicios de limpieza en sus domicilios. Según la documentación legal consultada por TMZ, Angélica afirma que comenzó a trabajar para Kylie como empleada doméstica en su residencia de Beverly Hills el 10 de septiembre de 2024, y que una semana después fue trasladada a su residencia de Hidden Hills, donde, según ella, trabajaba bajo las órdenes de una mujer llamada Elsi y de la jefa de limpieza, Patsy.

¿QUÉ PASÓ CON LA EMPLEADA DE KYLIE JENNER? De acuerdo con el portal, la empleada salvadoreña denunció que fue “tratada con hostilidad y exclusión” desde el momento en que comenzó a trabajar y que fue “sometida a acoso grave y constante” por parte de Patsy, Elsi y otros miembros del personal. Según su denuncia, en concreto, alega que fue “menospreciada y humillada delante de sus compañeros de trabajo” debido a su raza, origen nacional y creencias religiosas. Angélica, quien se identifica como salvadoreña y católica, afirma que le dijeron que “los católicos son gente horrible” y que fue objeto de burlas e intimidación por su estatus migratorio.

¿AMENAZAS CON DEPORTARLA? La empleada también alega que recibió comentarios que aludían a la deportación de personas de su origen desde Estados Unidos. Además del presunto acoso, Angélica afirma que le asignaban las peores tareas, que la excluían deliberadamente del equipo de limpieza y que la regañaban y le gritaban con frecuencia.

La exempleada, quien no mencionó directamente a Kylie Jenner, alega que desarrolló ansiedad y “síntomas compatibles con el trastorno de estrés postraumático” debido a las condiciones laborales, lo que provocó que sufriera aún más acoso. Afirma que finalmente tuvo que renunciar en agosto de 2025 cuando, según ella, sus quejas no fueron atendidas.

Hasta la tarde del martes, ni Kylie ni su mamá, Kris Jenner, se habían pronunciado al respecto; sin embargo, los fans de la modelo en redes sociales clamaban por aclarar que la dueña de ‘Kylie Cosmetics’ no habría sido responsable de la presunta discriminación.

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