Exempleada denuncia acoso y discriminación en entorno laboral de Kylie Jenner

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/ 21 abril 2026
    Exempleada denuncia acoso y discriminación en entorno laboral de Kylie Jenner
    Labor. La denuncia apunta a miembros del equipo cercano de Kylie Jenner, encargados de coordinar el personal doméstico. FOTO: ARCHIVO

La trabajadora asegura haber sido víctima de burlas, amenazas y maltrato por parte de personal cercano a la empresaria

Apenas parecían semanas tranquilas para la familia Kardashian-Jenner y este martes salió a la luz una presunta denuncia presentada por una exempleada de Kylie Jenner, quien acusa a otros trabajadores de la socialité de acosarla y discriminarla por su religión y origen.

Fue TMZ quien dio a conocer la denuncia que Angélica Vásquez interpuso en Los Ángeles en contra de personas de confianza de Jenner, ya que, presuntamente, son quienes coordinan los servicios de limpieza en sus domicilios.

Según la documentación legal consultada por TMZ, Angélica afirma que comenzó a trabajar para Kylie como empleada doméstica en su residencia de Beverly Hills el 10 de septiembre de 2024, y que una semana después fue trasladada a su residencia de Hidden Hills, donde, según ella, trabajaba bajo las órdenes de una mujer llamada Elsi y de la jefa de limpieza, Patsy.

¿QUÉ PASÓ CON LA EMPLEADA DE KYLIE JENNER?

De acuerdo con el portal, la empleada salvadoreña denunció que fue “tratada con hostilidad y exclusión” desde el momento en que comenzó a trabajar y que fue “sometida a acoso grave y constante” por parte de Patsy, Elsi y otros miembros del personal.

Según su denuncia, en concreto, alega que fue “menospreciada y humillada delante de sus compañeros de trabajo” debido a su raza, origen nacional y creencias religiosas.

Angélica, quien se identifica como salvadoreña y católica, afirma que le dijeron que “los católicos son gente horrible” y que fue objeto de burlas e intimidación por su estatus migratorio.

¿AMENAZAS CON DEPORTARLA?

La empleada también alega que recibió comentarios que aludían a la deportación de personas de su origen desde Estados Unidos.

Además del presunto acoso, Angélica afirma que le asignaban las peores tareas, que la excluían deliberadamente del equipo de limpieza y que la regañaban y le gritaban con frecuencia.

@kyliejenner

pranks wars have started

♬ original sound - Kylie Jenner

La exempleada, quien no mencionó directamente a Kylie Jenner, alega que desarrolló ansiedad y “síntomas compatibles con el trastorno de estrés postraumático” debido a las condiciones laborales, lo que provocó que sufriera aún más acoso. Afirma que finalmente tuvo que renunciar en agosto de 2025 cuando, según ella, sus quejas no fueron atendidas.

https://vanguardia.com.mx/show/buuu-eliminan-escena-de-sydney-sweeney-de-el-diablo-viste-a-la-moda-2-OE20171395

Hasta la tarde del martes, ni Kylie ni su mamá, Kris Jenner, se habían pronunciado al respecto; sin embargo, los fans de la modelo en redes sociales clamaban por aclarar que la dueña de ‘Kylie Cosmetics’ no habría sido responsable de la presunta discriminación.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Denuncias
Espectáculos
Racismo

Localizaciones


Los Ángeles

Personajes


Kylie Jenner

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Madres buscadoras

Madres buscadoras
true

Operaciones unilaterales de EU en territorio mexicano

Los contagios por picadura de garrapata en México registran un aumento superior al 100% en estados clave como Chihuahua y Sonora durante el primer trimestre de 2026.

¡Cuidado con las garrapatas!... Picaduras se triplican en hospitales de México y elevan el riesgo de enfermedades
El actor y comediante Ricardo de Pascual falleció a los 89 años. Su legado en la televisión mexicana incluye participaciones en clásicos como El Chavo del 8 y otras producciones icónicas.

Fallece el actor y comediante Ricardo de Pascual a los 89 años de edad; participó en El Chavo del 8, Anabel y La familia P. Luche
De acuerdo con el calendario oficial del ciclo escolar 2025-2026 de la SEP estos meses, previo a la recta final del ciclo escolar, tendrán un descanso largo de 6 días que combina días festivos y suspensión de clases.

Megapuente de 6 días en mayo y abril de 2026: los días que habrá suspensión de clases, según la SEP
Un nuevo frente frío ingresará sobre el norte mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima Frente Frío a México, azotará con heladas de -5 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados
Mensaje. La artista solicitó apoyo para recuperar las prendas robadas, consideradas parte de su legado en la música pop.

Madonna denuncia robo de vestuario histórico tras su aparición en Coachella
El ídolo del América y el referente de las Chivas protagonizan el momento más viral del Juego de Leyendas, demostrando que el respeto profesional supera cualquier rivalidad deportiva.

¿Adiós rivalidad entre Chivas y Águilas?... Cuauhtémoc Blanco firma la playera del ‘Bofo’ Bautista en partido de Leyendas (video)