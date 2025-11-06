¡Sigue el drama! Demanda Brad Pitt a Angelina Jolie por 35 millones de dólares en concepto de daños

/ 6 noviembre 2025
    ¡Sigue el drama! Demanda Brad Pitt a Angelina Jolie por 35 millones de dólares en concepto de daños
    Razones. Pitt presentó una primera demanda en 2022 alegando que Jolie había vendido su participación en Château Mirabal al grupo Tenute del Mondo pese a su acuerdo previo no lo permitía. FOTO: ARCHIVO

A finales de octubre el equipo legal de Pitt presentó mensajes enviados y recibidos por la defensa de Jolie relacionados con la venta en 2021 de su viñedo en la Provenza francesa

El actor hollywoodense Brad Pitt denunció a la también intérprete Angelina Jolie por 35 millones de dólares por daños en el marco de la batalla legal que mantiene la expareja sobre el Château Mirabal, según documentos judiciales revelados por la revista People este jueves.

El medio especializado apunta que a finales de octubre el equipo legal de Pitt presentó mensajes enviados y recibidos por la defensa de Jolie relacionados con la venta en 2021 de la participación de esta en ese castillo y su viñedo en la Provenza francesa.

Asegura que en uno de esos intercambios, en noviembre de 2023, los abogados de Jolie mencionaban que Pitt había demandado a su clienta por 35 millones de dólares en concepto de daños, y señalaban que el actor era quien debía asumir el gasto de recopilar y presentar los documentos que demostraran o no dichos daños.

¿POR QUÉ ES LA DEMANDA?

Pitt presentó una primera demanda en 2022 alegando que Jolie había vendido su participación en Château Mirabal al grupo Tenute del Mondo pese a su acuerdo previo de que ninguno de los dos se desharía de su propiedad sin el consentimiento del otro.

Jolie negó la existencia de tal pacto y respondió a su vez con una contrademanda alegando que su exmarido estaba librando una “guerra vengativa” en su contra.

La próxima audiencia pública de este caso, según People, está programada para el 17 de diciembre.

HISTORIA CON AMARGO FINAL

Pitt y Jolie coincidieron en el rodaje de la película de acción ‘Mr. & Mrs. Smith’, que se estrenó en 2005, el mismo año en que Pitt se separó de Jennifer Aniston.

Su romance se dio a conocer entonces, se casaron en 2014 y tras una tormentosa relación un juez les declaró oficialmente solteros en 2019, aunque el acuerdo de divorcio no se cerró hasta finales de 2024. Ambos comparten la custodia de sus seis hijos.

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

