¡Son fans de México! Continúa U2 grabando su nuevo videoclip en CDMX
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En varios videos que comenzaron a circular en redes sociales, se puede ver a los músicos tocando y cantando desde el techo del camión
La filmación, que supuestamente sería “secreta”, de U2 en el Centro Histórico de la Ciudad de México todavía no termina. Este miércoles, la banda irlandesa volvió a apoderarse de las calles capitalinas para continuar con el rodaje de ‘Street of Dreams’, tema que formará parte de su próximo material discográfico.
Alrededor de las 13:00 horas, Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. reaparecieron sobre un autobús color turquesa con el letrero “La calle de los sueños”, mientras recorrían la calle de 5 de Mayo rumbo a la Plaza de Santo Domingo, acompañados por un fuerte equipo de producción y seguridad.
De hecho, trascendió que el coro de la canción incluye algunos versos en español, por lo que seguramente eso inspiró a la banda a tomar en cuenta a México como parte del escenario para contar esta historia musical.
MOMENTOS BAJO LA LENTE
Este viaje coincide, además, con el hecho de que U2 es patrocinador de la Street Child World Cup 2026, un torneo integrado por equipos de niños y jóvenes provenientes de entornos vulnerables, organizado por Street Child United, cuya sede este año es la Ciudad de México.
En varios videos que comenzaron a circular en redes sociales se puede ver a los músicos tocando y cantando desde el techo del camión, mientras decenas de curiosos, turistas y fans se detenían para grabarlos con sus celulares.
Las imágenes también dejaron ver algunos detalles del rodaje: Bono vestido completamente de negro, con sombrero y gafas oscuras; The Edge sentado al frente del autobús con una guitarra roja en las manos; además de varias cámaras sujetas al vehículo para captar las escenas en movimiento por las calles del primer cuadro de la ciudad.
Desde este martes, la presencia de la agrupación desató revuelo entre los capitalinos, luego de que sorprendieran al aparecer en la zona de República de Brasil y San Ildefonso para iniciar las grabaciones. Incluso, algunos seguidores fueron convocados previamente por correo electrónico para participar como extras en la filmación. (Con información de El Universal y AP)