¡Son fans de México! Continúa U2 grabando su nuevo videoclip en CDMX

La filmación, que supuestamente sería “secreta”, de U2 en el Centro Histórico de la Ciudad de México todavía no termina. Este miércoles, la banda irlandesa volvió a apoderarse de las calles capitalinas para continuar con el rodaje de ‘Street of Dreams’, tema que formará parte de su próximo material discográfico.

Alrededor de las 13:00 horas, Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. reaparecieron sobre un autobús color turquesa con el letrero “La calle de los sueños”, mientras recorrían la calle de 5 de Mayo rumbo a la Plaza de Santo Domingo, acompañados por un fuerte equipo de producción y seguridad.

De hecho, trascendió que el coro de la canción incluye algunos versos en español, por lo que seguramente eso inspiró a la banda a tomar en cuenta a México como parte del escenario para contar esta historia musical.