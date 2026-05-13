Pokémon apuesta por la música sinfónica con la legendaria NHK Symphony Orchestra de Japón

Cada momento musical en el cine, la televisión y los videojuegos es clave no sólo para el público, sino también para los seguidores del arte y el talento musical. Es por ello que The Pokémon Company presentó un detrás de cámaras de la grabación del nuevo tema principal de su videojuego, a cargo de la Orquesta NHK Symphony de Japón.

En la misma publicación realizada en redes sociales por la página oficial de Pokémon, se mostraron momentos en los que Kanade Yokoyama dirige a la orquesta, conocida internacionalmente no sólo por su talento, sino también por sus 100 años de trayectoria.

“¡Descubre cómo fue la grabación del tema principal de #PokemonVientoOla! Esta canción, interpretada por la NHK Symphony Orchestra, marca el inicio de una nueva aventura”, se puede leer en la publicación junto al video.