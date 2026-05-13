Pokémon apuesta por la música sinfónica con la legendaria NHK Symphony Orchestra de Japón

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    Pokémon apuesta por la música sinfónica con la legendaria NHK Symphony Orchestra de Japón
    Joya. Kanade Yokoyama dirigió a la prestigiosa agrupación japonesa durante la grabación presentada por The Pokémon Company en redes sociales. FOTO: YOUTUB@POKEMONCOMPANY

La orquesta líder de Japón, con 100 años de historia, es la encargada del tema principal del nuevo videojuego ‘Pokémon Vientos & Olas’ para Nintendo Switch 2

Cada momento musical en el cine, la televisión y los videojuegos es clave no sólo para el público, sino también para los seguidores del arte y el talento musical. Es por ello que The Pokémon Company presentó un detrás de cámaras de la grabación del nuevo tema principal de su videojuego, a cargo de la Orquesta NHK Symphony de Japón.

En la misma publicación realizada en redes sociales por la página oficial de Pokémon, se mostraron momentos en los que Kanade Yokoyama dirige a la orquesta, conocida internacionalmente no sólo por su talento, sino también por sus 100 años de trayectoria.

“¡Descubre cómo fue la grabación del tema principal de #PokemonVientoOla! Esta canción, interpretada por la NHK Symphony Orchestra, marca el inicio de una nueva aventura”, se puede leer en la publicación junto al video.

¿QUÉ PASÓ CON LA ORQUESTA?

El videojuego, anunciado el pasado 28 de febrero, será con el que se conmemoren 31 años del lanzamiento de la franquicia por parte de Nintendo Company y Game Freak.

La Orquesta Sinfónica de la NHK ofrece aproximadamente 120 conciertos al año en todo Japón, incluyendo 54 conciertos por suscripción que se transmiten a nivel nacional por televisión y radio FM de la NHK. Algunos de estos también se difunden globalmente a través de servicios internacionales de streaming y del canal oficial de la orquesta en YouTube.

Según el sitio Nintendodúo, es la segunda ocasión en que se cuenta con una orquesta interpretando el tema principal de un videojuego de la franquicia, ya que anteriormente ocurrió con los títulos lanzados en 2023: ‘Escarlata & Púrpura’.

En esta ocasión se mostraron momentos entre los músicos mientras interpretaban el tema que acompañará el inicio y cada arranque de la aventura en esta nueva región ficticia del videojuego, aparentemente inspirada en el sudeste asiático.

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Con este proyecto, la orquesta también celebra sus 100 años de existencia, además de una serie de presentaciones especiales.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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