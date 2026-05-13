Spotify lanza “Spotify 20”: así puedes ver el resumen de todo tu historial musical

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/
    Spotify lanza “Spotify 20”: así puedes ver el resumen de todo tu historial musical
    La nueva función “Spotify 20” permite consultar artistas más escuchados, primeras canciones reproducidas y playlists históricas. VANGUARDIA
Stephanie León
por Stephanie León

COMPARTIR

TEMAS


Apps
Música
Streaming

Localizaciones


México

Organizaciones


Spotify

Spotify presentó “Spotify 20”, una experiencia interactiva que muestra estadísticas musicales acumuladas desde la creación de tu cuenta.

Spotify presentó una nueva experiencia interactiva llamada “Spotify 20: Your Party of the Year(s)”, una herramienta que permite a los usuarios revisar estadísticas acumuladas de toda su historia dentro de la plataforma desde su lanzamiento hace dos décadas.

La nueva función comenzó a aparecer en la aplicación móvil y fue creada como parte de la celebración por los 20 años del servicio de streaming musical. A diferencia de otras funciones temporales, esta experiencia recopila información sobre los hábitos de escucha desde el momento en que cada usuario abrió su cuenta.

La herramienta ha sido comparada con una versión extendida de Spotify Wrapped, la campaña anual de estadísticas musicales que la plataforma popularizó desde 2016 y que cada año genera millones de publicaciones en redes sociales.

https://vanguardia.com.mx/show/supera-a-bad-bunny-corona-spotify-a-taylor-swift-como-la-mas-escuchada-de-la-historia-PC20226339
$!Spotify lanza “Spotify 20”: así puedes ver el resumen de todo tu historial musical

SPOTIFY PRESENTA UNA RECOPILACIÓN COMPLETA DE TU HISTORIAL MUSICAL

Con “Spotify 20”, los usuarios pueden consultar distintos datos relacionados con toda su actividad dentro de la plataforma. Entre las estadísticas disponibles se encuentran el artista más escuchado de toda su historia, la primera canción reproducida, el número total de canciones únicas escuchadas y la fecha en la que se unieron al servicio.

La experiencia también incluye una playlist personalizada con las 120 canciones más escuchadas de todos los tiempos por cada usuario, además de imágenes diseñadas para ser compartidas en redes sociales, siguiendo el estilo visual que caracteriza a Spotify Wrapped.

De acuerdo con la compañía, la función busca que las personas puedan revivir “los momentos que definieron su historia musical”, mostrando cómo evolucionaron sus gustos musicales a lo largo de los años.

ASÍ PUEDES VER TU ‘SPOTIFY 20’

Spotify informó que la función está disponible por ahora exclusivamente en dispositivos móviles. Algunos usuarios han señalado que el acceso puede tardar en aparecer dependiendo de la región donde se encuentren y de la antigüedad de la cuenta.

Para ingresar a la experiencia, los usuarios pueden escribir “Spotify 20” en el buscador de la aplicación o localizar la opción bajo el nombre “Fiesta(s) del año”. También existe un acceso directo mediante un sitio específico habilitado por la plataforma para esta función desde teléfonos móviles.

DIFERENCIA ENTRE SPOTIFY WRAPPED Y SPOTIFY 20

Durante un evento de prensa citado por Billboard, Axel Ulfson, gerente de producto de Spotify, explicó las diferencias entre Spotify Wrapped y la nueva experiencia.

Según detalló, Wrapped se enfoca en resumir únicamente un año de actividad musical y reflejar los momentos culturales y de escucha más relevantes de ese periodo. En contraste, “Spotify 20” muestra el recorrido completo del usuario desde el día en que abrió su cuenta.

La plataforma destacó que esta nueva función tiene un enfoque más nostálgico y amplio, ya que permite observar la evolución de los hábitos musicales a lo largo de los años.

$!Spotify lanza “Spotify 20”: así puedes ver el resumen de todo tu historial musical
https://vanguardia.com.mx/dinero/cae-14-accion-de-spotify-ante-previsiones-poco-optimistas-en-sus-resultados-financieros-ND20322539

SPOTIFY APUESTA POR LA NOSTALGIA MUSICAL

Spotify Wrapped se convirtió desde 2016 en una de las campañas digitales más exitosas dentro de la industria musical, impulsando tendencias virales en redes sociales cada fin de año gracias a las estadísticas personalizadas de escucha.

Con el lanzamiento de “Spotify 20”, la empresa amplía esa estrategia y apuesta por ofrecer una mirada retrospectiva más extensa sobre la relación de cada usuario con la música y la plataforma.

La nueva herramienta se suma a otras experiencias interactivas implementadas por Spotify en los últimos años para fortalecer la participación de los usuarios y aumentar el tiempo de interacción dentro de la aplicación.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Apps
Música
Streaming

Localizaciones


México

Organizaciones


Spotify

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
Manifestación morenista contra Maru Campos

Manifestación morenista contra Maru Campos
NosotrAs: Guiando a otras para ejercer la música con libertad

NosotrAs: Guiando a otras para ejercer la música con libertad
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la marcha convocada por Morena en Chihuahua para exigir juicio político contra la gobernadora Maru Campos es una decisión exclusiva del partido.

Marcha en Chihuahua por juicio político para Maru Campos es decisión de Morena: Sheinbaum
La Red Ciudadana denunció que la reforma amplía las causas para reservar información pública y excluye a universidades, partidos políticos y ayuntamientos de sus obligaciones de transparencia.

Acusan a Rocha Moya de intentar opacar información con reforma de ‘Seguridad Nacional’
Apegados al calendario oficial compartido en las redes sociales por la titular de la Secretaría del Bienestar, Leticia Ramírez, estas letras del apellido recibirán los 6 mil 400 pesos de la Pensión del Bienestar en esta semana.

Pensión Bienestar 2026... ¿Qué letras y apellidos reciben el pago de 6 mil 400 pesos del 13 al 27 de mayo?
La Tarjeta del Bienestar se ha convertido en una herramienta financiera clave para millones de beneficiarios de programas sociales en México.

Tarjeta del Bienestar... ¿Puedo usarla para retiros, pagos y compras en tiendas en todo México?
Fiesta. Lo recaudado durante el evento será destinado al proyecto “Desierto Viviente”, enfocado en la protección y rehabilitación de fauna afectada por el ser humano.

¿Tienes tu boleto? MUDE After Dark 2026 encenderá Saltillo con música, arte y experiencias nocturnas
La venta de boletos para el Cruz Azul vs Chivas de Semifinales terminó en reclamos contra Fanki, que canceló compras tras un error en los precios.

¿Te cancelaron tus boletos del Cruz Azul vs Chivas? Profeco va tras Fanki tras el caos por entradas de $113