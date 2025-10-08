Sufre Gene Simmons, bajista de Kiss, accidente de auto y lo hospitalizan de emergencia; este es su estado de salud

De acuerdo con informaciones del canal NBC4 Los Ángeles , Simmons relató que sufrió un desmayo o una pérdida súbita de conciencia mientras conducía su SUV por la Pacific Coast Highway (PCH) . En ese momento, su vehículo habría cruzado varios carriles antes de impactarse contra un automóvil que estaba estacionado.

La noticia sacudió al mundo del rock esta semana: Gene Simmons , bajista y figura icónica de Kiss , fue hospitalizado tras sufrir un accidente en Malibú reportado la tarde del martes 7 de octubre. Aunque la situación asustó a sus seguidores al principio, las primeras versiones indican que Simmons se encuentra estable y recuperándose en su domicilio.

La camioneta implicada fue identificada como un Lincoln Navigator negro, y el accidente ocurrió cerca de la cuadra 25,000 de la PCH, poco antes de la 1 p.m.

Las autoridades del condado de Los Ángeles señalaron que “el conductor podría haber sufrido una emergencia médica antes del choque”, aunque no confirmaron oficialmente la identidad del conductor en ese reporte inicial.

La versión de Simmons y su esposa

Tras el accidente, Simmons emitió un mensaje de voz y lo compartió en redes: “Gracias a todos por sus buenos deseos. Estoy bien. Tuve un pequeño choque. Sucede. Especialmente a aquellos de nosotros que somos pésimos conductores. Y ese soy yo. Todo está bien”.

Por su parte, la esposa de Simmons, Shannon Tweed, comentó que recientemente se le había cambiado la medicación médica y que el nuevo régimen exige mayor hidratación, algo que Simmons —según ella— no domina tan bien. Además, declaró que su esposo ya se encuentra en casa recuperándose.

Estado de salud y contexto previo

Por el momento no se han detallado resultados de exámenes internos (tomografías, resonancias, etc.), pero no hay indicios de que el accidente haya producido lesiones graves. Simmons fue trasladado al hospital como medida de precaución, donde recibió atención médica, y más tarde fue dado de alta.

Este incidente no es aislado en la vida del músico: años atrás, Simmons había comentado que fue diagnosticado con fibrilación auricular y otras complicaciones cardíacas. En una entrevista de 2016, mencionó que durante una gira experimentó debilidad en el escenario a causa del calor y las luces, lo que lo llevó a detenerse unos minutos y reponer fuerzas.

También es relevante que esta emergencia sucede justo antes de un gran momento para Kiss. La banda, que dejó de hacer giras en 2023, planea un reencuentro en Las Vegas del 14 al 16 de noviembre para conmemorar su 50.º aniversario con el evento “Kiss Army Storms Vegas”.