Sufre Gene Simmons, bajista de Kiss, accidente de auto y lo hospitalizan de emergencia; este es su estado de salud

Show
/ 8 octubre 2025
    Sufre Gene Simmons, bajista de Kiss, accidente de auto y lo hospitalizan de emergencia; este es su estado de salud
    Gene Simmons, fundador y rostro emblemático de Kiss, fue hospitalizado luego de un accidente automovilístico en Malibú. FOTO: GENE SIMMONS

Según reportes, el músico habría perdido el conocimiento al volante antes del impacto. Aunque fue atendido en un hospital, ya se encuentra en casa recuperándose

La noticia sacudió al mundo del rock esta semana: Gene Simmons, bajista y figura icónica de Kiss, fue hospitalizado tras sufrir un accidente en Malibú reportado la tarde del martes 7 de octubre. Aunque la situación asustó a sus seguidores al principio, las primeras versiones indican que Simmons se encuentra estable y recuperándose en su domicilio.

Un desmayo que causó el choque

De acuerdo con informaciones del canal NBC4 Los Ángeles, Simmons relató que sufrió un desmayo o una pérdida súbita de conciencia mientras conducía su SUV por la Pacific Coast Highway (PCH). En ese momento, su vehículo habría cruzado varios carriles antes de impactarse contra un automóvil que estaba estacionado.

TE PUEDE INTERESAR: Saca tu lado detective con documentales de crímenes reales más impactantes que puedes ver en Netflix

La camioneta implicada fue identificada como un Lincoln Navigator negro, y el accidente ocurrió cerca de la cuadra 25,000 de la PCH, poco antes de la 1 p.m.

Las autoridades del condado de Los Ángeles señalaron que “el conductor podría haber sufrido una emergencia médica antes del choque”, aunque no confirmaron oficialmente la identidad del conductor en ese reporte inicial.

La versión de Simmons y su esposa

Tras el accidente, Simmons emitió un mensaje de voz y lo compartió en redes: “Gracias a todos por sus buenos deseos. Estoy bien. Tuve un pequeño choque. Sucede. Especialmente a aquellos de nosotros que somos pésimos conductores. Y ese soy yo. Todo está bien”.

Por su parte, la esposa de Simmons, Shannon Tweed, comentó que recientemente se le había cambiado la medicación médica y que el nuevo régimen exige mayor hidratación, algo que Simmons —según ella— no domina tan bien. Además, declaró que su esposo ya se encuentra en casa recuperándose.

Estado de salud y contexto previo

Por el momento no se han detallado resultados de exámenes internos (tomografías, resonancias, etc.), pero no hay indicios de que el accidente haya producido lesiones graves. Simmons fue trasladado al hospital como medida de precaución, donde recibió atención médica, y más tarde fue dado de alta.

Este incidente no es aislado en la vida del músico: años atrás, Simmons había comentado que fue diagnosticado con fibrilación auricular y otras complicaciones cardíacas. En una entrevista de 2016, mencionó que durante una gira experimentó debilidad en el escenario a causa del calor y las luces, lo que lo llevó a detenerse unos minutos y reponer fuerzas.

También es relevante que esta emergencia sucede justo antes de un gran momento para Kiss. La banda, que dejó de hacer giras en 2023, planea un reencuentro en Las Vegas del 14 al 16 de noviembre para conmemorar su 50.º aniversario con el evento “Kiss Army Storms Vegas”.

Temas


accidentes viales
Espectáculos
Música

true

Andrea Saavedra

Egresada en Licenciatura de Comunicación por la UA de C. Laboró como Co-coordinadora en Comunicación Social y Política, así como en producción de contenido para redes sociales y edición de textos académicos. Colaboró en jornadas de promoción para la Salud Sexual y Reproductiva. Actualmente se desempeña como Editor Digital First en Mesa Central de esta casa editorial.

Está certificada en Diplomados de Comunicación Política por Escuela en Liderazgo Xoan Noya en 2020, en Perspectiva de Género en la cobertura de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Femenicida por la UNAM en 2021 y en La Suprema Corte y los Derechos Humanos por la SCJN en 2021.

COMENTARIOS

Selección de los editores
‘La Mera Mera’ es una tarjeta que otorga el gobierno de Coahuila, en manos de Manolo Jiménez, que busca brindar apoyo a las familias de escasos recursos.

¿Habrá nueva etapa de registro para tramitar la tarjeta ‘La Mera Mera’ en Coahuila? Esto se sabe
Morena expulsó al exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, tras ser acusado de presuntos vínculos con el crimen organizado y enfrentar procesos judiciales por delitos como secuestro agravado y delincuencia organizada

Luisa María Alcalde confirma expulsión de Morena de Hernán Bermúdez Requena
Esperan que en lo que resta del año siga aumentando el porcentaje de cumplimiento de ciudadanos.

Avanza recaudación por placas a un 53% en Coahuila; supera 2 mil millones de pesos
Lex Ashton ejecutó un ataque armado en el CCH Sur de la UNAM contra uno de sus compañeros, provocándole la muerte, el pasado 22 de septiembre.

Fiscalía de CDMX detiene a Lex Ashton por homicidio en CCH Sur; estaba hospitalizado
Este modelo busca garantizar transparencia, equidad y acceso real a una vivienda digna

Conavi anuncia tercera etapa del registro para la Vivienda del Bienestar 2025: fechas, módulos y requisitos
El periodista Carlos Jiménez difundió fotografías de los presuntos responsables del asesinato de Fede Dorcaz.

Publican FOTOS de presuntos asesinos de Fede Dorcaz, miembro del programa Hoy
LeBron James anunció su participación en una campaña para una marca de coñac y todo mundo pensó que reunió a la prensa para anunciar que se va.

Demanda aficionado a LeBron por causarle daño psicológico al no retirarse del basquetbol
Los críticos, sin embargo, señalan acciones como el bombardeo de instalaciones nucleares iraníes en junio , las reflexiones sobre arrebatarle Groenlandia a Dinamarca y el cambio de nombre del Departamento de Defensa al Departamento de Guerra como razones por las que no debería haber sido considerado para el codiciado premio.

¿Por qué Trump no recibió el Premio Nobel de la Paz por el acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás?