Talento de Saltillo: Red Flags presenta ‘No Hay Nada’, su nueva apuesta dentro de la escena emergente

Una vez más, el talento local apuesta por nuevas canciones creadas desde la pasión por la música, con el objetivo no solo de conquistar los escenarios en vivo, sino también de abrirse paso en el streaming y resonar más allá de Saltillo. Ese es el caso de ‘No Hay Nada’, el más reciente lanzamiento de la banda Red Flags.

“Esta canción expresa la necesidad de introspección, de decirte a ti mismo que te expreses en lugar de andar por la vida con una sonrisa falsa o con sentimientos reprimidos. En el caso específico de la canción, habla de cómo el sujeto no logra sentir emociones y tiene que aparentar ante el mundo; sin embargo, su conciencia le pide que lo exprese”, compartió Aly Monsiváis con VMÁS durante una charla sobre el nuevo sencillo.

La agrupación, creada hace tres años, se ha presentado en escenarios de Monterrey, Monclova, Piedras Negras, Zacatecas, San Luis Potosí, Nuevo Laredo, Apodaca y Ciudad de México además claro de Saltillo, entre otras ciudades.