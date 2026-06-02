Talento de Saltillo: Red Flags presenta ‘No Hay Nada’, su nueva apuesta dentro de la escena emergente

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    Talento de Saltillo: Red Flags presenta ‘No Hay Nada’, su nueva apuesta dentro de la escena emergente
    Apuesta. ‘No Hay Nada’ aborda la importancia de expresar emociones y evitar ocultarlas detrás de apariencias. FOTO: CORTESÍA

La agrupación local apuesta por una mezcla de easycore, pop metal y sonidos urbanos en su más reciente sencillo

Una vez más, el talento local apuesta por nuevas canciones creadas desde la pasión por la música, con el objetivo no solo de conquistar los escenarios en vivo, sino también de abrirse paso en el streaming y resonar más allá de Saltillo. Ese es el caso de ‘No Hay Nada’, el más reciente lanzamiento de la banda Red Flags.

“Esta canción expresa la necesidad de introspección, de decirte a ti mismo que te expreses en lugar de andar por la vida con una sonrisa falsa o con sentimientos reprimidos. En el caso específico de la canción, habla de cómo el sujeto no logra sentir emociones y tiene que aparentar ante el mundo; sin embargo, su conciencia le pide que lo exprese”, compartió Aly Monsiváis con VMÁS durante una charla sobre el nuevo sencillo.

La agrupación, creada hace tres años, se ha presentado en escenarios de Monterrey, Monclova, Piedras Negras, Zacatecas, San Luis Potosí, Nuevo Laredo, Apodaca y Ciudad de México además claro de Saltillo, entre otras ciudades.

UNA APUESTA POR EL NUEVO TALENTO

De acuerdo con el vocalista, la canción es resultado de la más reciente alianza de la banda con Residencia Records, colaboración que también les permitió lanzar su propio sello discográfico: Red Scene Records.

“Este sencillo presenta una mezcla de elementos de diferentes géneros, dándole un estilo único. Desde grooves urbanos hasta elementos de música electrónica, todo sin salir de nuestro característico estilo easycore, al que nos gusta llamar ‘pop metal’”, explicó.

La banda saltillense ya se encuentra disponible en Spotify, donde lanzó el sencillo, que a pocos días de su estreno se ha convertido en uno de sus contenidos con mejor recepción entre el público.

Monsiváis se dijo agradecido con los seguidores que han demostrado su fidelidad y respaldo al proyecto musical.

“Estamos muy agradecidos con la comunidad que nos apoya en cada presentación y lanzamiento”, expresó el músico.

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La intención de la agrupación es consolidarse aún más dentro de la escena emergente mexicana. Para ello, busca mantener un ritmo constante de lanzamientos y repetir la cifra de años anteriores, con dos o tres canciones nuevas durante este año.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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