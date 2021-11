Taylor Swift cuenta la historia detrás de la nueva versión de ‘All Too Well’

La cantante compartió su emoción al asistir a dos shows, “The Tonight Show con Jimmy Fallon” y “Late Night With Seth Meyers”, en los que habló sobre el proceso de rehacer este álbum, como parte de su esfuerzo continuo por volver a grabar su catálogo (el cual se apropió Big Machine), y volviendo a lo que ella llama “la canción favorita de sus fans”.

Taylor Swift abrió su corazón sobre cómo surgió la idea de regrabar uno de sus temas más icónicos de 2012. ”All Too Well” siempre fue uno de los temas favoritos de los fanáticos de Swift, ahora, la canción será relanzada este viernes a través de un cortometraje de 10 minutos que está enloqueciendo a las redes sociales por sus protagonistas. La canción, incluida en el relanzamiento de su álbum “Red”, representa un antes y un después para Taylor, ya que en aquel entonces vivía uno de los momentos más difíciles de su carrera.

“Cuando escribí esta canción estaba pasando por un momento un poco triste”, le explicó a Fallon sobre su proceso creativo cuando tenía 21 años. Después para el tour, traté de despejarme en los ensayos, pero estaba realmente molesta y triste, y todos se dieron cuenta. Realmente no fue divertido estar conmigo ese día “.

La cantante confirmó que la versión de 10 minutos de “All Too Well” era la versión original antes de reducirla para la versión original del álbum. “Diez minutos es absurdo. Es un período de tiempo absurdo”, dijo mientras se reía. “¿Quién cree que puede lanzar una canción de 10 minutos?”.

Más allá de los detalles y sorpresas que traiga el nuevo video dirigido por Swift y protagonizado por la actriz Sadie Sink (Stranger Things) y Dylan O’Brien (The Maze Runner), la verdadera historia que, según sus seguidores, dio origen a la canción se encuentra en la relación que la cantante mantuvo con el actor Jake Gyllenhaal entre octubre y diciembre del 2010. Dicho romance incluyó grandes detalles como cuando, según informó The Sun, Gyllenhaal gastó 165 mil dólares en alquilar un jet privado para que Taylor volara desde Estados Unidos hasta Reino Unido pasar algunas horas juntos. Pero también hay grandes decepciones, como cuando él no se presentó en la fiesta de cumpleaños de Swift ese diciembre del 2010, un momento que la cantante relata en la canción “The moment I knew”.