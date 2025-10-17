¿Te la perdiste o quieres revivirla? Ya podrás ver ‘La Hora de la desaparición’ en HBO Max; esta es la fecha de estreno

/ 17 octubre 2025
    ¿Te la perdiste o quieres revivirla? Ya podrás ver ‘La Hora de la desaparición’ en HBO Max; esta es la fecha de estreno
    Bajo la dirección de Zach Cregger, el filme ha cosechado elogios críticos (95 % de aprobación en Rotten Tomatoes) y ya anticipa expansión con una precuela centrada en un personaje misterioso. FOTO: VANGUARDIA

La terrorífica película La hora de la desaparición (título original Weapons) llegará en exclusiva a la plataforma Max (antes HBO Max) este mes, adelantando su estreno digital para coincidir con la temporada de Halloween

En un movimiento sorpresivo, Warner Bros. ha decidido adelantar el estreno digital de La hora de la desaparición, ofrecida exclusivamente en Max (plataforma antes conocida como HBO Max). Originalmente, se esperaba su desembarco digital para diciembre, pero finalmente estará disponible para los suscriptores desde el 24 de octubre.

La decisión apunta a capitalizar el ambiente de terror que invade octubre y ofrecer una opción fuerte para los maratones de cine oscuro. La prensa señala que esta cinta se convertirá en “la cita obligada en Max para el mes de octubre”.

De qué va y por qué ha encendido la crítica

La historia se centra en un inquietante fenómeno: diecisiete niños de una misma clase desaparecen simultáneamente a las 2:17 a.m., caminando sonámbulos hacia la oscuridad sin dejar rastro. Solo uno permanece.

La protagonista, una profesora (interpretada por Julia Garner), se esfuerza por descifrar el misterio mientras el tejido comunitario se desmorona.

Dirigida y escrita por Zach Cregger (quien llamó la atención con Bárbaro), esta película busca romper moldes dentro del género del terror, combinando elementos de thriller psicológico, drama y terror sobrenatural.

La crítica especializada ha utilizado expresiones como “logro de horror épico” y “retorcido cuento de hadas” para describir la propuesta. Además, tiene una calificación de 95 % de aprobación en Rotten Tomatoes.

El elenco reúne nombres reconocibles: Julia Garner, Josh Brolin, Alden Ehrenreich, Benedict Wong y Amy Madigan, entre otros.

En taquilla, Weapons ha logrado superar expectativas: recaudó más de 200 millones de dólares a nivel mundial, consolidándose como un fenómeno sorprendente para una película de terror con elementos poco convencionales.

El impacto fue tal que ya hay planes confirmados para una precuela centrada en la Tía Gladys, personaje interpretado por Amy Madigan. El director ha declarado que la historia está lista y pretende explorar fragmentos que dejaron en la edición final de la película.

Andrea Saavedra

Egresada en Licenciatura de Comunicación por la UA de C. Laboró como Co-coordinadora en Comunicación Social y Política, así como en producción de contenido para redes sociales y edición de textos académicos. Colaboró en jornadas de promoción para la Salud Sexual y Reproductiva. Actualmente se desempeña como Editor Digital First en Mesa Central de esta casa editorial.

Está certificada en Diplomados de Comunicación Política por Escuela en Liderazgo Xoan Noya en 2020, en Perspectiva de Género en la cobertura de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Femenicida por la UNAM en 2021 y en La Suprema Corte y los Derechos Humanos por la SCJN en 2021.

