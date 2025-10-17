¿Te la perdiste o quieres revivirla? Ya podrás ver ‘La Hora de la desaparición’ en HBO Max; esta es la fecha de estreno

La decisión apunta a capitalizar el ambiente de terror que invade octubre y ofrecer una opción fuerte para los maratones de cine oscuro. La prensa señala que esta cinta se convertirá en “la cita obligada en Max para el mes de octubre”.

En un movimiento sorpresivo, Warner Bros. ha decidido adelantar el estreno digital de La hora de la desaparición, ofrecida exclusivamente en Max (plataforma antes conocida como HBO Max ). Originalmente, se esperaba su desembarco digital para diciembre, pero finalmente estará disponible para los suscriptores desde el 24 de octubre.

De qué va y por qué ha encendido la crítica

La historia se centra en un inquietante fenómeno: diecisiete niños de una misma clase desaparecen simultáneamente a las 2:17 a.m., caminando sonámbulos hacia la oscuridad sin dejar rastro. Solo uno permanece.

La protagonista, una profesora (interpretada por Julia Garner), se esfuerza por descifrar el misterio mientras el tejido comunitario se desmorona.

Dirigida y escrita por Zach Cregger (quien llamó la atención con Bárbaro), esta película busca romper moldes dentro del género del terror, combinando elementos de thriller psicológico, drama y terror sobrenatural.

La crítica especializada ha utilizado expresiones como “logro de horror épico” y “retorcido cuento de hadas” para describir la propuesta. Además, tiene una calificación de 95 % de aprobación en Rotten Tomatoes.

El elenco reúne nombres reconocibles: Julia Garner, Josh Brolin, Alden Ehrenreich, Benedict Wong y Amy Madigan, entre otros.