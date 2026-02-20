¡Auu! Shakira confirma concierto gratis en el Zócalo el 1 de marzo

La cantante colombiana Shakira confirmó que ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo en la Ciudad de México, como parte de su gira mundial ‘Las Mujeres Ya No Lloran Tour’, el próximo 1 de marzo de 2026 a las 8:00 de la noche. Shakira anunció la presentación en su cuenta de Instagram, con la cual finalizará su paso por México y será transmitida en vivo a través de sus redes sociales; además de recordar su primer show en el Zócalo hace 19 años. TE PUEDE INTERESAR: ¡Factura millones! Shakira hace historia: supera a Luis Miguel y firma la gira latina más exitosa “¡México lindo! ¿Se acuerdan del 2007, cuando canté para ustedes en el Zócalo? Bueno, quiero contarles que esa experiencia se va a volver a repetir”, escribió la famosa intérprete de “Loba”, “Las de la Intuición” y “Antología”.

Este viernes 27 de febrero, la colombiana se presentará en su último show en el Estadio GNP Seguros, donde fue galardonada con el reconocimiento titulado “Tour Récord en la historia de México” el pasado 19 de junio de 2025 al sostener 12 presentaciones, en su mayoría sold out, en el recinto. TE PUEDE INTERESAR: ¡Emotivo momento! Canta Shakira junto a sus hijos Milan y Sasha en Argentina ”Ustedes me han dado tanto, que ojalá pueda regresarle un poquito de ese cariño que me han brindado, así que quiero darles las gracias a todos los que van a hacer posible este evento, a Corona que cumple 100 años, al Gobierno de la CDMX y, sobre todo, a ustedes, mis fans mexicanos, que son lo más lindo que existe. Los quiero mucho, mucho y nos vemos muy pronto”, puntualizó Shakira. Sobre la organización, Clara Brugada, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, añadió que para este evento se colocarán pantallas a lo largo del Zócalo, la Alameda y estas llegarán hasta el Monumento a la Revolución.