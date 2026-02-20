¡Auu! Shakira confirma concierto gratis en el Zócalo el 1 de marzo

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/ 20 febrero 2026
    ¡Auu! Shakira confirma concierto gratis en el Zócalo el 1 de marzo
    La cantante colombiana Shakira confirmó que ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo en la Ciudad de México, el próximo 1 de marzo de 2026 a las 8:00 de la noche. CORTESÍA OCESA/CUARTOSCURO

El show será transmitido en vivo a través de sus redes sociales, a 19 años de su primera presentación en el Zócalo

La cantante colombiana Shakira confirmó que ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo en la Ciudad de México, como parte de su gira mundial ‘Las Mujeres Ya No Lloran Tour’, el próximo 1 de marzo de 2026 a las 8:00 de la noche.

Shakira anunció la presentación en su cuenta de Instagram, con la cual finalizará su paso por México y será transmitida en vivo a través de sus redes sociales; además de recordar su primer show en el Zócalo hace 19 años.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Factura millones! Shakira hace historia: supera a Luis Miguel y firma la gira latina más exitosa

“¡México lindo! ¿Se acuerdan del 2007, cuando canté para ustedes en el Zócalo? Bueno, quiero contarles que esa experiencia se va a volver a repetir”, escribió la famosa intérprete de “Loba”, “Las de la Intuición” y “Antología”.

Este viernes 27 de febrero, la colombiana se presentará en su último show en el Estadio GNP Seguros, donde fue galardonada con el reconocimiento titulado “Tour Récord en la historia de México” el pasado 19 de junio de 2025 al sostener 12 presentaciones, en su mayoría sold out, en el recinto.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Emotivo momento! Canta Shakira junto a sus hijos Milan y Sasha en Argentina

”Ustedes me han dado tanto, que ojalá pueda regresarle un poquito de ese cariño que me han brindado, así que quiero darles las gracias a todos los que van a hacer posible este evento, a Corona que cumple 100 años, al Gobierno de la CDMX y, sobre todo, a ustedes, mis fans mexicanos, que son lo más lindo que existe. Los quiero mucho, mucho y nos vemos muy pronto”, puntualizó Shakira.

Sobre la organización, Clara Brugada, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, añadió que para este evento se colocarán pantallas a lo largo del Zócalo, la Alameda y estas llegarán hasta el Monumento a la Revolución.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Vas a ir? Filtran que Shakira dará concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México

Aunque no se ha revelado la lista de canciones que Shakira, se espera que siga el mismo setlist presentado en la gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran Tour’.

El 21 de mayo de 2007, frente a más de 210 mil personas, Shakira presentó su gira ‘Fijación Oral’ en el Zócalo de la Ciudad de México, consolidando a la colombiana como una de las artistas internacionales más queridas en México.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Conciertos
Música

Localizaciones


México
Zócalo Capitalino

Personajes


Shakira

Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Selección de los editores
Realidad altheriada

Realidad altheriada
true

Personajes de Santiago
Estiman que el tráfico de armas de E.U. a México ronda las 135 mil unidades anualmente.

Intercepta EU solo el 3% de tráfico de armas para México
¿Qué hacer en Saltillo? Disfruta de Zelda Sinfónico y la Orquesta Metropolitana, danza contemporánea y hasta talleres de cerámica

¿Qué hacer en Saltillo? Disfruta de Zelda Sinfónico y la Orquesta Metropolitana, danza contemporánea y hasta talleres de cerámica
El calendario laboral de México ya tiene definido el descanso obligatorio de marzo 2026. Aunque el natalicio de Benito Juárez es el 21, la ley establece que el feriado oficial se recorra.

¿16 o 20 de marzo?... qué día será festivo oficial en México por el natalicio de Benito Juárez, según la Ley Federal del Trabajo
Las enfermedades autoinmunes pueden manifestarse con síntomas comunes que muchas personas ignoran. Reconocer las señales tempranas puede marcar la diferencia en el diagnóstico y tratamiento oportuno.

¡Cuidado!... Estas son las señales de que podrías tener una enfermedad autoinmune
El comediante compartió su recorrido por las distintas salas del Museo del Desierto.

Lalo España recomienda el Museo del Desierto en Saltillo y lo llama ‘mágico lugar’
Julián Araujo disputó los 90 minutos con el Celtic en la Europa League, mientras que Mateo Chávez no tuvo actividad con el AZ Alkmaar por suspensión.

Julián Araujo, el único mexicano que jugó en Europa League