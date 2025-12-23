¡Es oficial! Marvel lanza el primer avance de ‘Avengers: Doomsday’ con ‘Steve Rogers’ como protagonista

Una vez más, Marvel hizo una aparición sorpresiva y lanzó el primer adelanto de la nueva aventura de su grupo de ‘Avengers’. Aunque el estreno se vio precipitado por filtraciones, la compañía mostró una de sus cartas fuertes: el regreso de Steve Rogers, es decir, Capitán América.

El teaser, de 1:20 minutos, emocionó a los fanáticos de los superhéroes en redes sociales, especialmente por la participación de Rogers.

Durante el avance se ve al superhéroe llegando en motocicleta a una casa rural y, al entrar, toma a un bebé en brazos mientras sonríe con serenidad. La escena culmina con un mensaje contundente en pantalla: “Steve Rogers regresará en Avengers: Doomsday”.