¡Es oficial! Marvel lanza el primer avance de ‘Avengers: Doomsday’ con ‘Steve Rogers’ como protagonista
Con este adelanto se confirmó que el estreno en cines mexicanos será el próximo 17 de diciembre de 2026
Una vez más, Marvel hizo una aparición sorpresiva y lanzó el primer adelanto de la nueva aventura de su grupo de ‘Avengers’. Aunque el estreno se vio precipitado por filtraciones, la compañía mostró una de sus cartas fuertes: el regreso de Steve Rogers, es decir, Capitán América.
El teaser, de 1:20 minutos, emocionó a los fanáticos de los superhéroes en redes sociales, especialmente por la participación de Rogers.
Durante el avance se ve al superhéroe llegando en motocicleta a una casa rural y, al entrar, toma a un bebé en brazos mientras sonríe con serenidad. La escena culmina con un mensaje contundente en pantalla: “Steve Rogers regresará en Avengers: Doomsday”.
¿CUÁNDO ESTRENA AVENGERS: DOOMSDAY?
Tras estas escenas, se confirmó que la fecha de estreno del filme está fijada para el 17 de diciembre de 2026 en cines mexicanos, mientras que su estreno mundial será un día después.
La nueva entrega de Avengers es dirigida por Joe y Anthony Russo, responsables de algunos de los momentos más emblemáticos del MCU, y marcará también el regreso de Robert Downey Jr., quien ahora interpretará al villano Doctor Doom, personaje que ya apareció al final de Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos.
Además, este ambicioso proyecto reunirá a un elenco multitudinario que incluye a figuras clave del MCU y del multiverso, como Chris Hemsworth (Thor), Tom Hiddleston (Loki), Sebastian Stan (Soldado del Invierno), Letitia Wright (Shuri), Paul Rudd (Ant-Man), Simu Liu (Shang-Chi), Florence Pugh (Yelena Belova), Patrick Stewart (Profesor X), Ian McKellen (Magneto), Channing Tatum (Gambit) y Pedro Pascal (Mr. Fantástico), entre otros.
En redes sociales, las reacciones fueron encontradas: mientras algunos celebraron el regreso de los Vengadores originales, otros consideran que Marvel arriesga al traer de vuelta personajes que ya habían tenido un cierre narrativo.
Tal es el caso de Iron Man y Capitán América, cuyos arcos concluyeron en 2019 con Avengers: Endgame, tras la derrota de Thanos. (Con información de Reforma y El Universal).