Detienen a mujer tras disparar contra la mansión de Rihanna en Los Ángeles

Parece que la noticia del posible regreso de Rihanna a los estudios de grabación no podía ser la única que atrajera la atención hacia la cantante, ya que este domingo una mujer disparó contra su mansión y, aunque no hubo heridos, ya fue detenida.

El incidente ocurrió la tarde de este domingo, cuando una mujer disparó en repetidas ocasiones contra la mansión de la cantante; incluso, una de las balas logró atravesar las paredes.

El tiroteo ocurrió cerca de las 13:21 horas, hora local, cuando la sospechosa presuntamente se acercó a la propiedad de la artista a bordo de un Tesla blanco y disparó contra la vivienda, ubicada en el lujoso vecindario de Beverly Crest.