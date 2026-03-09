Detienen a mujer tras disparar contra la mansión de Rihanna en Los Ángeles
La sospechosa habría disparado contra la vivienda de la cantante en Beverly Crest; no se reportaron heridos
Parece que la noticia del posible regreso de Rihanna a los estudios de grabación no podía ser la única que atrajera la atención hacia la cantante, ya que este domingo una mujer disparó contra su mansión y, aunque no hubo heridos, ya fue detenida.
El incidente ocurrió la tarde de este domingo, cuando una mujer disparó en repetidas ocasiones contra la mansión de la cantante; incluso, una de las balas logró atravesar las paredes.
El tiroteo ocurrió cerca de las 13:21 horas, hora local, cuando la sospechosa presuntamente se acercó a la propiedad de la artista a bordo de un Tesla blanco y disparó contra la vivienda, ubicada en el lujoso vecindario de Beverly Crest.
¿QUÉ LE PASÓ A RIHANNA?
Ivanna Ortiz, de 35 años y residente de Florida, permanece detenida en Los Ángeles con una fianza de 10 millones de dólares, según información citada por NBC.
Vecinos de la artista dijeron a la televisora que se escucharon fuertes disparos en el barrio, que suele ser muy silencioso.
Hasta el momento, ni la cantante ni su equipo de trabajo han hecho alguna declaración al respecto.