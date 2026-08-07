Tony Bennett, ‘Revolver’ y Harry Styles

Además de las muertes del irlandés Glen Hansard y el francés Kavinsky, julio terminó con el fallecimiento, a los 89 años de edad, del cantante de rock estadounidense Freddy Cannon, víctima del cáncer.

Sin embargo, así como al final de la columna pasada festejamos el cumpleaños número 85 del actor y cantautor canadiense Paul Anka, agosto dio inicio el pasado lunes 3 con el que hubiera sido el centenario del natalicio del legendario cantante Tony Bennett, nacido el 3 de agosto de 1926 en Long Island, Nueva York, bajo el nombre de Anthony Dominick Benedetto, quien fue reconocido como uno de los últimos crooners de mediados del siglo XX y se mantuvo activo en los escenarios, lo mismo que en grabaciones discográficas junto a cantantes de la talla de Lady Gaga, hasta los 95 años de edad, para fallecer el 21 de julio de 2023, poco antes de cumplir 97 años.

Bennett tomó la estafeta que dejaron algunos de los grandes crooners o cantantes masculinos que interpretaban baladas románticas y música pop en el siglo pasado, como lo fueron los también ganadores del Oscar Bing Crosby y Frank Sinatra, o el compañero de este último en su no menos memorable grupo de amigos y colegas, “The Rat Pack”, Dean Martin, entre otros más. Bennett emergió con fuerza precisamente cuando estos últimos seguían presentándose con éxito en el año de 1962, con una de sus baladas más representativas, “I Left My Heart in San Francisco”, para llegar a ganar un total de 19 premios Grammy y reinventarse con Gaga y otros intérpretes importantes.

Hablando de aniversarios relevantes de la música, el miércoles 5 se cumplieron con exactitud seis décadas del estreno de “Revolver”, el séptimo álbum de estudio de una no menos legendaria banda como lo fue “el cuarteto de Liverpool”, los Beatles, el cual, bajo la batuta de su productor de cabecera, George Martin, y hablando de reinvenciones, representó no solo el último proyecto de la agrupación antes de retirarse de los escenarios, sino que fue toda una detonación para la composición musical de entonces, ya que sus creadores consolidaron los avances estéticos que ya habían iniciado el año anterior con “Rubber Soul”, incluyendo temas como “Yellow Submarine”, entre otros.

Para terminar, y ya que mencionamos a exitosos cantautores de origen británico, este sábado 8 el exintegrante de One Direction y hoy uno de los cantantes en solitario más famosos del mundo, Harry Styles, cierra “con broche de oro” su llamada “residencia” sobre el escenario del estadio GNP, en el cual, aunque ha sufrido, ahora sí que, golpes y porrazos durante algunos de sus conciertos, es indiscutible que sus fanáticos mexicanos lo recibieron con todo el cariño y admiración que se ha ganado con el paso de los años. El intérprete de éxitos como “Sign of the Times” se va con un muy buen sabor de boca... incluyendo el de los tacos que pudo disfrutar y cuya experiencia se viralizó durante su estancia.

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