Tragedia en Colombia: así fue el ataque en el set de grabación de la telenovela ‘Sin Senos Sí Hay Paraíso’, de Telemundo

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/ 20 abril 2026
    Tragedia en Colombia: así fue el ataque en el set de grabación de la telenovela ‘Sin Senos Sí Hay Paraíso’, de Telemundo
    Apoyo. Integrantes del elenco y la producción lamentaron la muerte de sus compañeros tras el violento incidente registrado el fin de semana. FOTO: INTERNET
Israel García
por Israel García

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Un hombre se acercó sin previo aviso al equipo de producción que realizaba grabaciones en la vía pública y atacó con un cuchillo a un integrante del crew

Una vez más la tragedia superó el drama y la realidad luego de que este fin de semana muriera 3 personas, dos de ellos miembros del equipo de producción de la telenovela ‘Sin Senos Si Hay Paraíso’ y saliera una persona más herida de gravedad.

Aunque no se conoce la causa original del ataque, el agresor murió luego de resultar también herido y sucedió en la localidad conocida como Santa Fe, considerada una zona de alto riesgo. Las víctimas fueron Henry Alberto Benavides y Nicolás Francisco Perdomo Corrales.

El agresor se acercó al equipo de producción que realizaba grabaciones cerca de la vía pública y según testigos comenzó a atacar con un cuchillo a un integrante del equipo de producción.

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DE DESATA EL CAOS

El ataque desató una riña en la que otros miembros del equipo intentaron intervenir. Se reportó la detención de cuatro personas presuntamente relacionadas con los hechos.

La mañana del lunes salieron a la luz en redes sociales videos del ataque en donde se puede ver al agresor pasar por las afueras del lugar donde se grababa y se regresa para atacar con el cuchillo.

PIDEN JUSTICIA

Pese a que el hombre no tuvo contacto con el equipo de actores, o de directores de la teleserie de Telemundo varios elementos del elenco se han pronunciado pidiendo justicia y lamentando el fallecimiento.

Su protagonista Carmen Villalobos reaccionó al brutal ataque. “Cuando estamos en un proyecto todos nos volvemos familia. Compartimos más con nuestros compañeros que con nuestros seres queridos. Es muy difícil asimilar lo que pasó”, dijo la también conductora de ‘Top Chef VIP’.

“¡Por el descanso eterno de Don Henrry y Nico! Por la salud de don Raul. Y por los compañeros que evitaron que la tragedia fuera mayor y hoy están detenidos”, escribió Majida Issa en su cuenta de Instagram.

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La empresa Telemundo dio a conocer desde uno de sus noticiarios que las autoridades locales, es decir de Bogotá, estaban a cargo de las investigaciones oficiales.

Henrry Alberto Benavides de 45 años fungía como chofer del camión de la producción y Nicolás Francisco Perdomo Corrales de 18 años era asistente de dirección.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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