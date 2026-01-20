$!Un diamante entre las cenizas de su casa inspiró a Miley Cyrus a escribir el tema de ‘Avatar’

Miley Cyrus ya se había hecho famosa cuando creó su propio “avatar” con la cantante Hannah Montana en Disney Channel. Y mientras cumple 20 años desde aquel debut, sigue disfrutando el mismo éxito, con 20 millones de suscriptores en Youtube y más de 200 millones de seguidores en Instagram. La superproducción de “Avatar: Fire and Ash” ni siquiera había estrenado en cine cuando ella estrenó la canción principal “Dream As one” con un millón de streams en Spotify y más de medio millón de vistas en Youtube. Y después de invitarnos a ver Avatar, junto con ella, en una residencia privada de West Hollywood, pudimos sumar una sorpresa personal a la entrevista, en medio de la posible nominación al Oscar como Mejor Canción.

¿Al componer la nueva canción de Avatar, “Dream As One” fuiste la primera en ver también la película? Bueno, James Cameron tenía la delantera porque es algo que viene haciendo desde hace 20 años. Yo recién me enteré que iba a participar cuando todavía estaban editando Avatar en secreto. Pude ver “Fire and Ash” en pleno proceso de crecimiento. Todavía no estaba totalmente completa y ayudó... porque sentí que yo realmente era parte de la superproducción. El resto de los actores ya se había formado como una familia que venía trabajando muy unida desde hacía más tiempo. Y yo pasé a ser como el bebé al que le permitían jugar con los últimos ladrillos, entendiendo el esfuerzo de tantos actores, dándome cuenta que detrás de cada Avatar hay actuaciones de verdad, emociones reales. La versión final del cine es una belleza terminada, pero yo la vi cuando todavía estaba todo crudo. ¿Conocías a James Cameron antes? Los dos son las estrellas más legendarias de Disney... James dice que los dos somos hermanos legendarios. Tampoco lo voy a negar, yo soy bastante oportunista. Apenas tuve que esperar mi turno por cinco minutos, cuando en los Globos de Oro, estaba detrás de Harrison Ford, Jamie Lee Curtis y James Cameron y les dije “Si alguna vez llegan a necesitar música para algo, yo estoy disponible”. Todos me llamaron, con la única excepción de Harrison Ford. Y me fue bastante bien (Risas). Jamie Lee Curtis había sido la que realmente dio el primer paso. No es una mujer para nada tímida, porque me tiró del vestido para decirme “Miley, estaba buscándote... necesitamos una canción para el final de nuestra producción de cine ‘The Last Showgirl’, con Pamela Anderson”. Y ahí terminé cantando “The Beautiful Way”, donde después me nominaron en los Golden Globes. Con James Cameron pasó algo parecido, aunque yo fui la que le pregunté qué estaba haciendo él, sabiendo que era Avatar. Y aquí me ves.

¿Cómo viviste el estreno en Hollywood, con la versión terminada, con tu canción? La historia de Avatar es más grande de lo que podía llegar a imaginar. Obviamente, la producción es en gran escala, aunque con James, el estreno se sintió todo muy íntimo. Yo estaba ahí, con un vestido de gala, con faja de corset en una función para nada preparada para un vestido así. Mis pies quedaron totalmente dormidos para el final, porque no quise quitarme los zapatos en el mismo Teatro Dolby del Oscar. Tuve que quedarme sentada durante tres horas y media, completamente encerrada en mi corset. Fue toda una experiencia. La vi dos veces, en 3D y ahora, sin contar la otra vez cuando estaba medio cocinada. Digamos que la vi en todos los formatos posibles. ¿Disfrutaste la función de gala o la sufriste? James Cameron fue muy inteligente en ponerme al final de la película, porque no me quedó otra salida que quedarme hasta el final. Si me hubiese puesto en la introducción, con los títulos del principio, me hubiera ido antes. Te aseguro que hubiera estado en casa, durmiendo, para cuando terminó la función del estreno. La hubiera visto en televisión o en alguna sala de cine donde pudiera ir con mis pijamas.

Retrocedamos en el tiempo al momento en que surgieron los primeros versos de la canción “Dream As One” ¿En qué te inspiraste? Es bastante interesante la forma en que escribo la letra de una canción, porque necesito inspirarme en una imagen visual que sea perfecta. Trato de pintar un cuadro en mi mente, con todos los detalles, antes de empezar a escribir algo. Me traslado a ese lugar. Y lo primero que se me cruzó por la mente cuando me senté al piano fue la imagen de un diamante... Es curioso porque cuando perdí mi casa, en el incendio de Malibu, recién pude volver cuando ya no quedaba nada. Y peinando entre las cenizas, en las ruinas del suelo encontré un diamante, enterrado entre las cenizas. Y lo primero que se me cruzó por la mente cuando me senté en el piano a componer, fue aquel diamante. En mi mente volví a recrear esa imagen tan hermosa de un diamante en medio de tanta destrucción. Ahí nacieron los primeros versos de estar parada en medio del vacío, “como diamantes en la oscuridad”. Siento que también tuve superpoderes en ese sentido, porque salió algo muy femenino en medio de tantas figuras masculinas de Avatar, donde pude brindar algo tan tierno y femenino, porque los mujeres de la historia también son tan fuertes y poderosas como suaves. Y yo quise recrear algo parecido,con mi canción. ¿Y cómo fue que la canción te llevó al momento en que perdiste tu casa, por el megaincendio de Malibu? Es que la primera vez que me puse a trabajar con la canción, había sido un mes antes de perder mi casa. Y el primer verso, no sé cómo es que lo escribí, pero en el primer borrador de la letra había escrito algo así como “una casa incendiada donde ya queda nada y yo estoy destrozada”. Eso había sido antes de perder mi casa. Y después tuve que cantar esa parte de la canción, cuando mi casa recién se había quemado. Es maravilloso porque muchas veces las experiencias traumáticas nos bloquean algunos de los detalles de ciertos recuerdos. Y la música me permitió recordar cómo sentí aquel momento, en una forma que mi memoria nunca me lo hubiese permitido revivir. Si hay recuerdos memorables imposibles de borrar, nuestra entrevista también tiene un sello tan personal como difícil de creer, aunque sea cierto. Siendo uno de los primeros en haber escuchado la canción de Miley Cyrus “Dream As One”, la noche que nos invitó a ver con ella la superproducción de Avatar, resultaba imposible olvidarse la melodía que seguía sonando entre los títulos del final. Para cuando terminó, se cruzó la tentación de tocar el piano que había en la recepción, como un simple hobby que uno tiene por tocar de oído. Y así, tocando en el piano la música de “Dream As One”, llegó la gran sorpresa... Desde atrás del piano, apareció Miley, sorprendida tal cual como yo, comentando “¡Qué bien! ¿Cómo la sabes? Probablemente la sepas mejor que yo... es asombroso”. Estaba a punto de cantarla, si no fuera que no se acordaba bien la letra y me pidió que siguiera tocando. Increíble, pero real. En cierta forma, estábamos reviviendo la canción que ella había compuesto especialmente para el final de Avatar, como soñando juntos, “Dream As One”.