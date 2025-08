‘Una mesera del aire me dijo’: bajan a León Larregui de avión y acusa de racismo; vetan al cantante

El cantante mexicano León Larregui se convirtió en tema de conversación en redes sociales luego de relatar un incidente que vivió con la aerolínea Air France. A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), el líder de la banda Zoé denunció que fue bajado de un avión tras quejarse por ciertas condiciones del servicio, lo que derivó en una discusión con el personal de vuelo y una supuesta prohibición permanente para viajar con dicha aerolínea.

“Me bajaron del avión solo por quejarme de unas cosas y me dijeron, siendo platino, ‘jamás te vas a poder subir a un avión nuestro’. ¡Una mesera del aire me dice esto!”, escribió Larregui, de 51 años, ante sus más de 1.5 millones de seguidores. La situación escaló aún más cuando agregó: “Le dije: ‘mi amor, con tal de no ver tu horrible cara, acepto’”.