¡Urge su estreno! Se suma Lady Gaga al elenco de ‘El Diablo Viste a la Moda 2’
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
La estrella pop fue vista en Milán en el momento en el que se estaba rodando una de las escenas de la película
Este viernes se confirmó desde Variety que Lady Gaga se unió al elenco de ‘El Diablo Viste a la Moda 2’, y aunque no se sabe si se trata de una participación especial, sólo un cameo o un personaje, la noticia emocionó a los fans de la cantante en redes sociales.
Hasta la tarde de este viernes se desconocía el papel que interpretará la cantante de ‘Vanish In To yYou’ en la segunda parte de este proyecto, que comenzó sus grabaciones el pasado 30 de junio y que tiene previsto estrenarse el 1 de mayo de 2026.
Tras actuar cuatro noches en Londres, con motivo de su gira mundial ‘The Mayhem Tour’, Gaga fue vista por sus seguidores en Milán en el momento en el que se estaba rodando una de las escenas de la película.
Lady Gaga will reportedly appear in ‘The Devil Wears Prada 2.’— Pop Base (@PopBase) October 10, 2025
(https://t.co/bzESYqLvH6) pic.twitter.com/BSHqKAZRxd
EL REGRESO DE ‘MIRANDA PRIESTLY’
La película cuenta con el regreso de Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, a lo que se suman otras estrellas como la británica Simone Ashley, Helen J. Shen, Conrad Ricamora, así como el comediante Caleb Hearon.
Protagonizada por Streep, Hathaway y Blunt, esta comedia de culto está inspirada en la novela homónima de Lauren Weisberger, que retrata las entrañas del mundo de la moda y su parte más hostil.
Dirigida por David Frankel, la película fue un éxito tanto en taquilla como entre la crítica, al recaudar más de 326 millones de dólares a nivel mundial.
TE PUEDE INTERESAR: ¿Ya la escuchaste? Así suena la nueva canción de Jisoo junto a Zayn Malik, disponible en todas las plataformas
¿DE QUÉ TRATA LA SECUELA?
De acuerdo con la sinopsis publicada en la página de IMDB, la segunda parte seguirá “la lucha de ‘Miranda Priestley’ (Streep) y contra ‘Emily Charlton’ (Blunt), su antigua ayudante convertida en ejecutiva rival, mientras compiten por los ingresos publicitarios en medio del declive de los medios impresos, mientras ‘Miranda’ se acerca a la jubilación. (Con información de EFE)