¡Urge su estreno! Se suma Lady Gaga al elenco de ‘El Diablo Viste a la Moda 2’

Show
/ 10 octubre 2025
    ¡Urge su estreno! Se suma Lady Gaga al elenco de ‘El Diablo Viste a la Moda 2’
    Participación. De acuerdo a los medios especializados, no está claro el personaje que interpretará Gaga o si será un cameo. FOTO: INTERNET

La estrella pop fue vista en Milán en el momento en el que se estaba rodando una de las escenas de la película

Este viernes se confirmó desde Variety que Lady Gaga se unió al elenco de ‘El Diablo Viste a la Moda 2’, y aunque no se sabe si se trata de una participación especial, sólo un cameo o un personaje, la noticia emocionó a los fans de la cantante en redes sociales.

Hasta la tarde de este viernes se desconocía el papel que interpretará la cantante de ‘Vanish In To yYou’ en la segunda parte de este proyecto, que comenzó sus grabaciones el pasado 30 de junio y que tiene previsto estrenarse el 1 de mayo de 2026.

Tras actuar cuatro noches en Londres, con motivo de su gira mundial ‘The Mayhem Tour’, Gaga fue vista por sus seguidores en Milán en el momento en el que se estaba rodando una de las escenas de la película.

EL REGRESO DE ‘MIRANDA PRIESTLY’

La película cuenta con el regreso de Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, a lo que se suman otras estrellas como la británica Simone Ashley, Helen J. Shen, Conrad Ricamora, así como el comediante Caleb Hearon.

Protagonizada por Streep, Hathaway y Blunt, esta comedia de culto está inspirada en la novela homónima de Lauren Weisberger, que retrata las entrañas del mundo de la moda y su parte más hostil.

Dirigida por David Frankel, la película fue un éxito tanto en taquilla como entre la crítica, al recaudar más de 326 millones de dólares a nivel mundial.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Ya la escuchaste? Así suena la nueva canción de Jisoo junto a Zayn Malik, disponible en todas las plataformas

¿DE QUÉ TRATA LA SECUELA?

De acuerdo con la sinopsis publicada en la página de IMDB, la segunda parte seguirá “la lucha de ‘Miranda Priestley’ (Streep) y contra ‘Emily Charlton’ (Blunt), su antigua ayudante convertida en ejecutiva rival, mientras compiten por los ingresos publicitarios en medio del declive de los medios impresos, mientras ‘Miranda’ se acerca a la jubilación. (Con información de EFE)

Temas


Cine
Espectáculos
Viral

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Anne Hathaway
Lady Gaga

true

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
‘La Mera Mera’ es una tarjeta que otorga el gobierno de Coahuila, en manos de Manolo Jiménez, que busca brindar apoyo a las familias de escasos recursos.

¿Habrá nueva etapa de registro para tramitar la tarjeta ‘La Mera Mera’ en Coahuila? Esto se sabe
Morena expulsó al exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, tras ser acusado de presuntos vínculos con el crimen organizado y enfrentar procesos judiciales por delitos como secuestro agravado y delincuencia organizada

Luisa María Alcalde confirma expulsión de Morena de Hernán Bermúdez Requena
Esperan que en lo que resta del año siga aumentando el porcentaje de cumplimiento de ciudadanos.

Avanza recaudación por placas a un 53% en Coahuila; supera 2 mil millones de pesos
Lex Ashton ejecutó un ataque armado en el CCH Sur de la UNAM contra uno de sus compañeros, provocándole la muerte, el pasado 22 de septiembre.

Fiscalía de CDMX detiene a Lex Ashton por homicidio en CCH Sur; estaba hospitalizado
Este modelo busca garantizar transparencia, equidad y acceso real a una vivienda digna

Conavi anuncia tercera etapa del registro para la Vivienda del Bienestar 2025: fechas, módulos y requisitos
El periodista Carlos Jiménez difundió fotografías de los presuntos responsables del asesinato de Fede Dorcaz.

Publican FOTOS de presuntos asesinos de Fede Dorcaz, miembro del programa Hoy
LeBron James anunció su participación en una campaña para una marca de coñac y todo mundo pensó que reunió a la prensa para anunciar que se va.

Demanda aficionado a LeBron por causarle daño psicológico al no retirarse del basquetbol
Los críticos, sin embargo, señalan acciones como el bombardeo de instalaciones nucleares iraníes en junio , las reflexiones sobre arrebatarle Groenlandia a Dinamarca y el cambio de nombre del Departamento de Defensa al Departamento de Guerra como razones por las que no debería haber sido considerado para el codiciado premio.

¿Por qué Trump no recibió el Premio Nobel de la Paz por el acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás?