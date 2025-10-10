¡Urge su estreno! Se suma Lady Gaga al elenco de ‘El Diablo Viste a la Moda 2’

Este viernes se confirmó desde Variety que Lady Gaga se unió al elenco de ‘El Diablo Viste a la Moda 2’, y aunque no se sabe si se trata de una participación especial, sólo un cameo o un personaje, la noticia emocionó a los fans de la cantante en redes sociales.

Hasta la tarde de este viernes se desconocía el papel que interpretará la cantante de ‘Vanish In To yYou’ en la segunda parte de este proyecto, que comenzó sus grabaciones el pasado 30 de junio y que tiene previsto estrenarse el 1 de mayo de 2026.

Tras actuar cuatro noches en Londres, con motivo de su gira mundial ‘The Mayhem Tour’, Gaga fue vista por sus seguidores en Milán en el momento en el que se estaba rodando una de las escenas de la película.