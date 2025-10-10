¿Ya la escuchaste? Así suena la nueva canción de Jisoo junto a Zayn Malik, disponible en todas las plataformas

Show
/ 10 octubre 2025
    ¿Ya la escuchaste? Así suena la nueva canción de Jisoo junto a Zayn Malik, disponible en todas las plataformas
    Dueto. Jisoo y Zayn Malik sorprenden con su primer dueto oficial, ‘Eyes Closed’, una balada que combina emoción, nostalgia y la química de dos voces internacionales. FOTO: ESPECIAL

La estrella surcoreana apostó por una balada pop ideal para la temporada nostálgica, acompañada de un video que evoca la película Passengers

Una vez más, la cantante y actriz Jisoo logra un acierto en su carrera, ahora gracias a su colaboración musical con Zayn Malik en una balada que resulta un apapacho al corazón y una oda a la esperanza del amor.

El nuevo lanzamiento de la integrante de BLACKPINK llegó este jueves por la noche a México con la canción titulada ‘Eyes Closed’.

El dueto, interpretado completamente en inglés y con una duración de tres minutos exactos, representa el primer trabajo de la artista desde el lanzamiento de su álbum debut en solitario, “Amortage”, estrenado en febrero pasado, según recoge la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

¿QUÉ HIZO JISOO?

El tema inicia como una suave balada acompañada de una guitarra acústica, para luego transformarse en una melodía pegadiza marcada por la percusión y la armonía de ambas voces.

La colaboración con Malik era esperada desde hace días, luego de que la cantante publicara una misteriosa fotografía frente a una figura en sombras que muchos identificaron como el británico.

La agencia de Jisoo, Blissoo, describió la canción como “una nueva experiencia musical y emocional” para la artista.

FAN DE BLACKPINK

Zayn Malik, quien se separó de One Direction en 2015 y desde entonces mantiene una sólida carrera en solitario, fue visto junto a su hija en un concierto de BLACKPINK en Nueva York en julio pasado. Posteriormente, publicó una imagen en Instagram agradeciendo al grupo por el espectáculo.

Desde hace años los fanáticos especulaban sobre una colaboración entre ambos artistas, la cual finalmente se hizo realidad en 2025.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Luto en el programa Hoy! Confirman muerte del cantante Fede Dorcaz tras asalto en la CDMX

Actualmente, Jisoo se encuentra en una pausa temporal de la gira “Deadline World Tour”, que se reanudará en las próximas semanas, y con la que se especula podría anunciarse un nuevo álbum de BLACKPINK.

Temas


Espectáculos
Música
Viral

Localizaciones


Corea del Sur

Personajes


Zayn Malik

Organizaciones


Youtube

true

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
‘La Mera Mera’ es una tarjeta que otorga el gobierno de Coahuila, en manos de Manolo Jiménez, que busca brindar apoyo a las familias de escasos recursos.

¿Habrá nueva etapa de registro para tramitar la tarjeta ‘La Mera Mera’ en Coahuila? Esto se sabe
Morena expulsó al exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, tras ser acusado de presuntos vínculos con el crimen organizado y enfrentar procesos judiciales por delitos como secuestro agravado y delincuencia organizada

Luisa María Alcalde confirma expulsión de Morena de Hernán Bermúdez Requena
Esperan que en lo que resta del año siga aumentando el porcentaje de cumplimiento de ciudadanos.

Avanza recaudación por placas a un 53% en Coahuila; supera 2 mil millones de pesos
Lex Ashton ejecutó un ataque armado en el CCH Sur de la UNAM contra uno de sus compañeros, provocándole la muerte, el pasado 22 de septiembre.

Fiscalía de CDMX detiene a Lex Ashton por homicidio en CCH Sur; estaba hospitalizado
Este modelo busca garantizar transparencia, equidad y acceso real a una vivienda digna

Conavi anuncia tercera etapa del registro para la Vivienda del Bienestar 2025: fechas, módulos y requisitos
El periodista Carlos Jiménez difundió fotografías de los presuntos responsables del asesinato de Fede Dorcaz.

Publican FOTOS de presuntos asesinos de Fede Dorcaz, miembro del programa Hoy
LeBron James anunció su participación en una campaña para una marca de coñac y todo mundo pensó que reunió a la prensa para anunciar que se va.

Demanda aficionado a LeBron por causarle daño psicológico al no retirarse del basquetbol
Los críticos, sin embargo, señalan acciones como el bombardeo de instalaciones nucleares iraníes en junio , las reflexiones sobre arrebatarle Groenlandia a Dinamarca y el cambio de nombre del Departamento de Defensa al Departamento de Guerra como razones por las que no debería haber sido considerado para el codiciado premio.

¿Por qué Trump no recibió el Premio Nobel de la Paz por el acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás?