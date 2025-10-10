¿Ya la escuchaste? Así suena la nueva canción de Jisoo junto a Zayn Malik, disponible en todas las plataformas

Una vez más, la cantante y actriz Jisoo logra un acierto en su carrera, ahora gracias a su colaboración musical con Zayn Malik en una balada que resulta un apapacho al corazón y una oda a la esperanza del amor. El nuevo lanzamiento de la integrante de BLACKPINK llegó este jueves por la noche a México con la canción titulada ‘Eyes Closed’. El dueto, interpretado completamente en inglés y con una duración de tres minutos exactos, representa el primer trabajo de la artista desde el lanzamiento de su álbum debut en solitario, “Amortage”, estrenado en febrero pasado, según recoge la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

¿QUÉ HIZO JISOO? El tema inicia como una suave balada acompañada de una guitarra acústica, para luego transformarse en una melodía pegadiza marcada por la percusión y la armonía de ambas voces. La colaboración con Malik era esperada desde hace días, luego de que la cantante publicara una misteriosa fotografía frente a una figura en sombras que muchos identificaron como el británico. La agencia de Jisoo, Blissoo, describió la canción como “una nueva experiencia musical y emocional” para la artista.

FAN DE BLACKPINK Zayn Malik, quien se separó de One Direction en 2015 y desde entonces mantiene una sólida carrera en solitario, fue visto junto a su hija en un concierto de BLACKPINK en Nueva York en julio pasado. Posteriormente, publicó una imagen en Instagram agradeciendo al grupo por el espectáculo. Desde hace años los fanáticos especulaban sobre una colaboración entre ambos artistas, la cual finalmente se hizo realidad en 2025.