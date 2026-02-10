¿Adiós para siempre? Britney Spears se despide de su legado musical tras vender su catálogo por millonaria suma

Han pasado casi 10 años desde que Britney Spears lanzó su último álbum con música inédita, ‘Glory’, y todo indica que la cantante ha decidido marcar definitivamente distancia de su carrera musical al vender su catálogo a una empresa especializada. Se trata de una estrategia que en años recientes han seguido otros grandes artistas como Shakira, Justin Bieber y más. De acuerdo con información difundida por medios estadounidenses, la compañía Primary Wave es ahora propietaria de los derechos de decenas de canciones que definieron la era pop de los años 2000 y 2010. Fuentes cercanas al acuerdo confirmaron la operación a TMZ y Variety. Aunque no se ha revelado la cifra oficial, TMZ aseguró que se trató de un acuerdo millonario que rondaría las nueve cifras en dólares.

¿QUÉ VENDIÓ BRITNEY SPEARS? Han trascendido pocos detalles, ya que los medios estadounidenses insisten en que se trata de un acuerdo confidencial, lo que dificulta el acceso a información más precisa. Sony Music mantiene el control de los derechos de grabación de todo el catálogo musical de Spears, por lo que es probable que la cantante haya vendido los derechos relacionados con sus regalías como compositora. Britney aparece acreditada como autora en casi 40 canciones de su repertorio, aunque sólo algunas se convirtieron en grandes éxitos, como la balada Everytime, además de temas favoritos de los fans como Me Against the Music, S&M y Work Bitch!.

Variety destaca que el catálogo ofrece múltiples posibilidades de explotación comercial, entre ellas la próxima película biográfica basada en sus memorias, The Woman in Me, cuyos derechos fueron adquiridos por Universal Pictures en 2024. A ello se suma el musical tipo jukebox inspirado en sus éxitos, Once Upon a One More Time, que debutó en Broadway en 2023. Britney Spears no ofrece un concierto desde octubre de 2018, cuando cerró su residencia Piece of Me con una presentación especial durante el Gran Premio de Fórmula 1 en Austin, Texas. Estaba previsto que regresara a Las Vegas en 2019 con una segunda residencia titulada Domination, tras el éxito de su primera etapa, que concluyó en 2017; sin embargo, el proyecto fue cancelado y la cantante se alejó de los escenarios de manera indefinida.