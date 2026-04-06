¿Vas a ir? Comienza la venta de boletos para el Otaku Fest 2026: estarán Pepe Toño Macías, Arturo Mercado Jr. y más

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/ 6 abril 2026
    ¿Vas a ir? Comienza la venta de boletos para el Otaku Fest 2026: estarán Pepe Toño Macías, Arturo Mercado Jr. y más
    Agenda. Actores de voz y creadores de contenido formarán parte del Otaku Fest 2026, que ofrecerá actividades, convivencias y concursos para el público. FOTO: ARCHIVO

La nueva edición de la convención de anime, cultura geek, K-pop y más se realizará los próximos 16 y 17 de mayo en las instalaciones de Canacintra

Todo está listo para la edición 18 del Otaku Fest Saltillo y este lunes comenzó la venta de los boletos conocidos como Ultimate Pass, con los que los fanáticos podrán tener acceso a los eventos especiales con los actores de doblaje invitados.

La cita será durante dos días, los próximos 16 y 17 de mayo, y nuevamente se realizará en las instalaciones de Canacintra.

Entre los invitados especiales de doblaje se encuentran Nicolle González, Pepe Toño Macías, Arturo Mercado Jr. y Óscar López Ávila.

¿DÓNDE COMPRAR BOLETOS PARA EL OTAKU FEST SALTILLO?

La venta de entradas generales, por día o de los Ultimate Pass, ya está disponible a través del sitio eventbrite.com.mx y en la página de Facebook del evento.

La entrada general tiene un costo de 100 pesos; sin embargo, el pase para ambos días cuenta con un precio especial de 185 pesos.

Para quienes estén interesados en adquirir el Ultimate Pass, este incluye acceso a los dos días, playera, gafete, lanyard y convivencia Meet and Greet con los actores de doblaje. Los costos sin convivios son de 350 pesos.

En cuanto a los boletos con convivencia, con Óscar López Ávila el costo es de 450 pesos; con Arturo Mercado Jr., de 650 pesos; y con Pepe Toño Macías, de 800 pesos por persona.

¿QUIÉNES SON LOS INVITADOS AL OTAKU FEST?

Como en cada edición, habrá diversas actividades y dinámicas para el público. En esta ocasión, se contará con la presencia de los creadores de contenido Minynaranja y Soy Jotace, especializados en humor, facedance y TCG.

También se realizará la primera edición del Otaku Idol, cuya convocatoria ya fue publicada con las reglas para elegir al talento que representará al evento.

Pepe Toño Macías es conocido por dar voz a personajes de cine y televisión en versión latina, como ‘James’, del Equipo Rocket en la serie animada ‘Pokémon’, o ‘Deadpool’ en producciones de Marvel y Disney.

Por su parte, Arturo Mercado Jr. es reconocido por interpretar las voces de personajes como Mickey Mouse y Woody, de ‘Toy Story’.

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Mientras que Óscar López Ávila ha dado vida a personajes como ‘Daredevil’ en el UCM, ‘Taro Sakamoto’ en ‘Sakamoto Days’ y ‘Eustass Kid’ en ‘One Piece’, entre otros.

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Saltillo

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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