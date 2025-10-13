¿Ya tienes tus boletos? Revela el Brujas Fest los horarios con La Bande, La Gusana Ciega, Kinky y muchos más

/ 13 octubre 2025
    ¿Ya tienes tus boletos? Revela el Brujas Fest los horarios con La Bande, La Gusana Ciega, Kinky y muchos más
    Kinky, La Gusana Ciega y La Bande encabezarán el cartel del Brujas Fest 2025, que promete una noche llena de música y magia en Saltillo. FOTO: ARCHIVO

El festival saltillense se realizará este sábado 18 de octubre en la Hacienda El Mimbre

Todo está listo para que este sábado 18 de octubre se lleve a cabo una nueva edición del Brujas Fest. Esta vez, la magia del evento reunirá actividades especiales y una potente cartelera musical encabezada por Kinky, La Gusana Ciega y La Bande – Son Imaginaire.

De acuerdo con los organizadores, aún quedan los últimos boletos disponibles a través del sitio mycashless.com.

Este lunes se dieron a conocer los horarios oficiales, por lo que los asistentes podrán elegir el mejor momento para llegar o disfrutar del festival desde la apertura de puertas, programada a las 13:00 horas.

ASÍ ES EL LINEUP

Bloody Benders será la banda encargada de abrir la actividad musical a la 1:15 p.m.; posteriormente, Prismatic Shapes subirá al escenario a las 2:30 p.m., seguido por SGT Papers como el tercer acto.

Con los ánimos ya encendidos, a las 4:40 p.m. llegará Out Of Control Army, seguido por Ruby Tates a las 5:45 p.m. y Technicolor Fabrics a las 6:50 p.m.

Más tarde, Los Estrambóticos se presentarán a las 7:55 p.m., seguidos por Los Espíritus a las 9:00 p.m.

El gran cierre musical arrancará a las 10:05 p.m. con Kinky, continuará con La Gusana Ciega a las 11:20 p.m., y finalizará con La Bande – Son Imaginaire a las 12:50 a.m.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién es la Máscara? 2025: Quién es ‘Shiba Moon’, la primera eliminada del programa

MÚSICA Y MÁS

Como en ediciones anteriores, los organizadores prepararon la zona denominada “Aldea de Brujas”, donde los asistentes podrán disfrutar de lectura de tarot, colocación de tatuajes, además de venta de productos de artesanos y creadores locales.

“En Saltillo, Coahuila, creemos que es momento de celebrar la música y la cultura festivalera de una forma auténtica y única. Brujas Fest nació del espíritu de Brujas PUB y hoy es un proyecto independiente, hecho en casa, con la ilusión de llenar nuestra ciudad de música, cultura y experiencias inolvidables”, compartió el festival desde sus redes sociales.

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

