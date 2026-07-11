Verano de contrastes: los éxitos, fracasos y estrenos llegarán al cine

Este año ha sido un desafío para la industria cinematográfica. No sólo compiten entre sí las películas de superhéroes, los live action y las franquicias, sino que también enfrentan como rivales a la Copa Mundial de Futbol de la FIFA y a las plataformas de streaming. En esta lucha por las ganancias y la popularidad ha habido resultados para todos los gustos. Desde el éxito de ‘Toy Story 5’, el decepcionante desempeño de ‘Amos del Universo’ y la sorpresa que representó ‘Obsesión’, el verano cinematográfico ha dejado contrastes importantes, mientras las salas se preparan para recibir apuestas como ‘La Odisea’ y ‘Spider-Man: Un nuevo día’. La expectativa en las salas continúa creciendo con la llegada de producciones de alto perfil que buscan dominar la taquilla durante las próximas semanas.

’LA ODISEA’ – 16 DE JULIO Christopher Nolan regresa con ‘La Odisea’, una ambiciosa superproducción histórica respaldada por Universal Pictures y protagonizada por Matt Damon. Se trata del proyecto más costoso de la carrera del cineasta y el primero filmado completamente con cámaras IMAX de 70 mm. Inspirada en el poema épico de Homero, la cinta narra el complicado viaje de regreso de Odiseo tras la caída de Troya, enfrentándose a criaturas mitológicas y múltiples peligros. La crítica anticipa un espectáculo visual de gran escala.

‘BACKROOMS: VERSIÓN EXTENDIDA’ (REESTRENO) – 23 DE JULIO Después de convertirse en el fenómeno sorpresa del año y en el mayor éxito comercial de A24, ‘Backrooms’ volverá a las salas con una versión extendida. La película está dirigida por Kane Parsons, creador de la serie web original, y cuenta con las actuaciones de Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve y Mark Duplass.

‘SPIDER-MAN: UN NUEVO DÍA’ – 29 DE JULIO El héroe arácnido regresará con una de las producciones más esperadas de la Fase Seis del Universo Cinematográfico de Marvel. Destin Daniel Cretton dirige a Tom Holland, Zendaya y Jacob Batalon, acompañados por Sadie Sink, Jon Bernthal —quien retoma su papel como The Punisher— y Mark Ruffalo.

‘SCARY MOVIE 6’ - PARAMOUNT PICTURES / MIRAMAX La icónica comedia irreverente ha cosechado una excelente recepción comercial al acumular 225.6 millones de dólares en la taquilla mundial, consolidando grandes ganancias gracias a la nostalgia y a un presupuesto contenido. Michael Tiddes dirige a Marlon Wayans, Shawn Wayans, Anna Faris y Regina Hall en este esperado regreso que parodia los éxitos recientes del cine de terror contemporáneo, recuperando el humor ácido y absurdo característico de la familia Wayans.

‘AMOS DEL UNIVERSO’ - AMAZON MGM STUDIOS / MATTEL FILMS La ambiciosa producción de fantasía épica inició su recorrido internacional con un estimado de 86 millones de dólares en sus primeras semanas, una cifra muy lejana a sus elevados costos de producción, por lo que se perfila como uno de los grandes fracasos del verano. Travis Knight dirige a Nicholas Galitzine, Camila Mendes, Jared Leto e Idris Elba en una aventura donde el joven Adam Glenn descubre una espada mágica tras vivir durante años como humano en la Tierra, por lo que debe regresar a Eternia para convertirse en He-Man y derrotar al tiránico Skeletor.

‘EL DÍA DE LA REVELACIÓN’ - UNIVERSAL PICTURES El ambicioso proyecto de ciencia ficción ha superado los 218 millones de dólares en la taquilla mundial, consolidándose como un sólido éxito comercial. Sin embargo, tanto la crítica como la audiencia lo han señalado como uno de los trabajos menos logrados de Steven Spielberg, al considerarlo redundante, lento y “aburrido”. Spielberg dirige a Emily Blunt y Courtney Grace en una historia de intriga sobre un inminente e inevitable contacto extraterrestre.

‘TOY STORY 5’ - WALT DISNEY PICTURES / PIXAR El regreso de la legendaria franquicia animada se ha convertido en un fenómeno absoluto al superar los 764 millones de dólares en la taquilla mundial, rompiendo récords de asistencia para el cine familiar. Andrew Stanton dirige a Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack y cuenta con la incorporación de Bad Bunny como actor de voz. La historia muestra a Jessie tomando el liderazgo del grupo mientras los juguetes compiten por la atención de Bonnie frente a una adictiva tableta inteligente llamada Lilypad.

‘SUPERGIRL’ - DC STUDIOS / WARNER BROS.<br /> La nueva producción de DC Studios no logró mantener el impulso generado por ‘Superman’ bajo la dirección creativa de James Gunn. Lo que se esperaba fuera la reivindicación del personaje terminó convirtiéndose en una decepción comercial, aunque el estudio ha confirmado que Supergirl continuará formando parte de sus planes futuros. Al cierre de esta edición, la película acumulaba aproximadamente 100.5 millones de dólares en taquilla mundial, frente a un presupuesto estimado de 170 millones. Craig Gillespie dirige a Milly Alcock, Matthias Schoenaerts, Eve Ridley y Jason Momoa en una aventura espacial basada en el cómic ‘Woman of Tomorrow’.

‘MINIONS & MONSTRUOS’ - ILLUMINATION ENTERTAINMENT / UNIVERSAL PICTURES La nueva aventura animada debutó con casi 160 millones de dólares en la taquilla mundial. Aunque la cifra resulta positiva, representa el estreno más bajo de toda la franquicia. Pierre Coffin dirige esta historia en la que los traviesos personajes amarillos provocan el caos al infiltrarse en un museo cinematográfico lleno de referencias clásicas y monstruos.

‘MOANA’ (LIVE ACTION) - WALT DISNEY PICTURES La esperada adaptación en acción real llegó a los cines con grandes expectativas comerciales; sin embargo, hasta el momento sólo ha recaudado 18 millones de dólares en Estados Unidos, poniendo en riesgo las proyecciones iniciales de alcanzar 60 millones durante su primer fin de semana. Thomas Kail dirige a Catherine Laga’aia, Dwayne Johnson, John Tui y Rena Owen en esta nueva versión de la historia de la joven polinesia que emprende una travesía por el océano junto al semidiós Maui para salvar a su pueblo.

‘EVIL DEAD: EN LLAMAS’ - NEW LINE CINEMA / SONY PICTURES La nueva entrega de la franquicia debutó con una sólida respuesta internacional entre los aficionados al cine de terror y al gore. Sébastien Vaniček dirige a Souheila Yacoub, Hunter Doohan, Luciane Buchanan y Tandi Wright en la historia de una mujer que, durante una visita a la familia de su fallecida pareja, presencia cómo los asistentes comienzan a transformarse en demonios.

‘OBSESIÓN’ - FOCUS FEATURES / BLUMHOUSE PRODUCTIONS Convertida en la gran sorpresa del terror este año, la película superó los 409 millones de dólares en la taquilla mundial y recibió elogios de la crítica por su manejo del suspenso y su propuesta psicológica. Además, rompió récords de rentabilidad gracias a su reducido presupuesto y fue reconocida por refrescar el género con un thriller inquietante e impredecible.