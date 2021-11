Vocalista de Brass Against, se orinó en la cara de un fanático en concierto (video)

La banda, conocida por hacer versiones de canciones de bandas como Soundgarden y Black Sabbath , estaba interpretando una versión de “Wake Up” de Rage Against the Machine cuando ocurrió el incidente.

Nadie podía creer lo que ocurrió en el escenario de festival Welcome to Rockville pues mientras la banda de covers Brass Against realizaba su presentación, su líder, la vocalista Sophia Urista orinó a un fan.

“La pasamos muy bien anoche en Welcome to Rockville. Sophia se dejó llevar. Eso no es algo que el resto de nosotros esperábamos, y no es algo que volverás a ver en nuestros shows. Gracias por traerlo anoche, Daytona”.