Wendy, carona, ¡aquí está tu concha!, panadero de México, crea pan tras gran final de LCDLF

La pieza de pan cuenta con la característica cabellera rubia, cejas obscuras y mirada fuerte de la guanajuatense. Sus labios rojos y otros atributos no pudieron faltar para representar a la celebridad.

HACE CONCHAS DE OTRAS CELEBRIDADES

El chef Alonso Domínguez, mediante la panadería KaryCar, ubicada en Guadalajara, realizó la venta de las ‘Concha-Cheken’ en alusión a uno de los hermanos de la agrupación Yahritza y su Esencia debido a la controversia contra México.

El miembro de la agrupación, Jairo Martínez, durante una entrevista comentó, al igual que sus hermanos, que la comida de México no le gustaba, porque era muy delicado en cuanto gusto, por ello lo que casi siempre comía era ‘cheken’.

“Para mí también es la comida porque yo soy bien delicado, y pues casi nada más como chicken. Como alas, que no tengan chile, no me gusta nada de eso”.