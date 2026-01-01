‘Wicked’ y el fenómeno de los villanos redimidos

El estreno de ‘Wicked: For Good’ no solo ha sido materia viral en redes sociales, sino que ha batido récords históricos de taquilla. Al mismo tiempo, en las pantallas de los hogares, la visión gótica de Guillermo del Toro sobre ‘Frankenstein’ invita al espectador a observar a la criatura no con horror, sino con compasión. Así, la recta final de estrenos del año ha confirmado una tendencia que lleva años gestándose pero que ha volado hasta lo más alto en las últimas semanas: ya no queremos matar al monstruo, queremos abrazarlo. Pero, ¿qué dice de nosotros esta obsesión por redimir al villano? La respuesta va más allá de cifras que desafían la gravedad Justicia más allá del arcoiris Cuando la primera parte de ‘Wicked’ se estrenó en 2024, recaudó un total global de 756 millones de dólares, una cifra impresionante que, sin embargo, ha quedado eclipsada por la secuela estrenada el pasado 21 de noviembre.

Y es que la película protagonizada por Cynthia Erivo y Ariana Grande ha pulverizado récords con una apertura global situada en torno a los 223 millones de dólares durante su primer fin de semana en la gran pantalla. De esa cifra, 147 millones corresponden exclusivamente al mercado doméstico (Norteamérica), superando el debut de su predecesora. Algo que no sorprende, ya que también recaudó 30,8 millones de dólares solo en los pases previos al estreno. Así, esta segunda entrega ha superado su propio récord, al convertirse, como ya lo hizo la primera parte, en el mejor estreno de la historia para una adaptación cinematográfica de un musical de Broadway. Ahora opta, además, a varios Globos de Oro y, quién sabe, quizá a los Óscar. Pero este fenómeno va más allá de números e hitos. La historia de Elphaba, la Bruja Malvada del Oeste, empuja al espectador a revivir los hechos de ‘El Mago de Oz’ desde la perspectiva del marginado, a mirar más allá del relato hegemónico y de las apariencias para buscar la verdad desde el corazón.

El monstruo no era la criatura Y, mientras Oz tiñe de verde esmeralda las salas de cine, la adaptación de ‘Frankenstein’ dirigida por Guillermo del Toro hace lo propio en Netflix. Estrenada en la plataforma el pasado 7 de noviembre de 2025 tras un breve paso por las grandes pantallas, también opta ahora a varios premios en los Globos de Oro. Del Toro, conocido por recrear con empatía historias sobre aquellos que son diferentes, presenta a una criatura interpretada por Jacob Elordi que es menos un monstruo de terror y más una trágica figura, víctima del abandono y la discriminación. Para darle vida a este icónico personaje, el actor se sometió a sesiones de maquillaje de hasta 11 horas diarias, logrando la apariencia de un ser cosido a partir de cadáveres pero que a la vez expresa una profunda humanidad. Así, la cinta plantea la historia desde una visión desgarradora. Citando la novela que tanto admira, el director explicó a Collider la clave de todo para él: “Tengo tanto amor dentro de mí, más del que podrías imaginar. Pero, si no puedo inspirar amor, prefiero inspirar miedo”. Una frase del libro que la criatura le dice a su creador y que, leída con una mirada más actual, podría ayudarnos a comprender todo este fenómeno de “la redención moderna”. La maldad como tal se sustituye ahora por una respuesta ante el rechazo, por el dolor ante la falta de un amor anhelado y por la búsqueda de un lugar en medio de un mundo hostil.