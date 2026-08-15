William Orbit y conciertos ‘con causa’

El mismo día en que Madonna estrenó otro dueto de su “Confessions II”, el remix “Love Sensation”, al lado de otra contemporánea diva del pop como Kylie Minogue, “La Reina del Pop” detuvo su fiesta.

Lo que sucedió fue que el pasado viernes 7 de agosto amanecimos con la noticia, difundida por su página web, de que el jueves 23 de julio pasado había fallecido, a los 69 años, en su domicilio de la ciudad de Londres, Inglaterra, uno de los más cotizados productores de su generación, William Orbit, el mismo que produjo grandes álbumes de los géneros de la electrónica, el house y el trip house, como lo fue el icónico “Ray of Light” (1998), que le dio a ganar a la mencionada “Reina del Pop” cuatro premios Grammy a lo mejor de su año, entre los que se contaron un par que compartieron, como los de Mejor Álbum Pop y Mejor Grabación Dance.

Al año siguiente, Orbit y Madonna ganaron un Grammy más, en su caso el de Mejor Canción Escrita para Medios Visuales, como lo fue “Beautiful Stranger”, contenida en la banda sonora de la secuela de “Austin Powers: El espía seductor”, colaboración que regresó al productor a sus orígenes como parte de la banda Torch Song, con quienes graba temas para películas olvidables, entre los que destaca, por ejemplo, el de “Torch Song”, parte de la secuela “The Texas Chainsaw Massacre 2”, de 1986, para que, volviendo a “La Reina del Pop”, escribiera tres temas más para su siguiente álbum, del año 2000, “Music”, y seis para “MDNA”, de 2012.

Paralelamente, William Orbit se mantuvo escribiendo otros temas para bandas sonoras memorables, como la de “La Playa” (2000), como el tema de All Saints “Pure Shores”; la de “Los Ángeles de Charlie al Límite” (2003), como lo fue la rola “Feel Good Time”, y el nominado al Oscar “The Hands That Built America”, para la banda irlandesa U2, incluida en la superproducción dirigida por Martin Scorsese y protagonizada también por Leonardo DiCaprio, “Pandillas de Nueva York” (2002). Entre sus créditos se encuentran, además, el aclamado álbum de la banda Blur de 1999, “13”, y sencillos para agrupaciones como No Doubt y Britney Spears. Descanse en paz.

Para terminar, en la tradición de conciertos “con causa”, para los cuales músicos de sus respectivas generaciones se han unido con el fin de recaudar fondos para emergencias humanitarias, como ocurrió con el Live Aid en 1985 por la hambruna en África o en 2020 por la pandemia del COVID-19, este domingo 16, en la ciudad de Miami, Florida, se llevará a cabo el concierto titulado “Unidos por los Nuestros”, a transmitirse a través de Univisión y plataformas asociadas. Se trata de un telemaratón cuyo objetivo es recaudar fondos para ayudar a los afectados por los sismos en Colombia y Venezuela, con la presencia de Marc Anthony, Chayanne y otros más.

Comentarios a: tavoneto69@yahoo.com.mx