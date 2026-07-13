Xavi la rompe con ‘Dosis’ su más reciente canción en el mercado

Xavi continúa rompiéndola con el tema ‘Dosis’ con el que esta semana conquista las listas generales de monitoreo nacional en géneros tanto pop como popular.

Con lo anterior el intérprete reafirma su fuerza y el gusto que ha construido en la gente por su música.

Dosis forma parte del álbum homónimo del artista de 22 años que alcanzó la fama gracias a su viralidad en TikTok con temas como “La Diabla” y “La Víctima”.