Xavi la rompe con ‘Dosis’ su más reciente canción en el mercado

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    Xavi la rompe con ‘Dosis’ su más reciente canción en el mercado
    Apuesta. Dosis forma parte del álbum homónimo del artista de 22 años . FOTO: CORTESÍA
    Xavi la rompe con ‘Dosis’ su más reciente canción en el mercado

El joven se hizo popular gracias a la viralidad que alcanzó en TikTok con temas como ‘La Diabla’

Xavi continúa rompiéndola con el tema ‘Dosis’ con el que esta semana conquista las listas generales de monitoreo nacional en géneros tanto pop como popular.

Con lo anterior el intérprete reafirma su fuerza y el gusto que ha construido en la gente por su música.

Dosis forma parte del álbum homónimo del artista de 22 años que alcanzó la fama gracias a su viralidad en TikTok con temas como “La Diabla” y “La Víctima”.

Su segundo álbum está compuesto por 19 canciones e incluye colaboraciones con artistas como Manuel Turizo, Grupo Frontera, Fuerza Regida y Carín León, entre otros.

@xaviiiofficial

1 año y todavía no capea

♬ No Capea - Xavi & Grupo Frontera
https://vanguardia.com.mx/show/vendran-a-saltillo-belinda-danna-y-mariana-trevino-compartiran-escenario-con-mentiras-all-stars-EF22144473

Los temas que conforman el material son ‘Dosis’, Cartier-Gabito Ballesteros, Bellaka, Miami, Si Fuera por Mi, De Salida, Buenota y La Morrita, entre otras.

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Monterrey

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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