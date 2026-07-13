Xavi la rompe con ‘Dosis’ su más reciente canción en el mercado
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El joven se hizo popular gracias a la viralidad que alcanzó en TikTok con temas como ‘La Diabla’
Xavi continúa rompiéndola con el tema ‘Dosis’ con el que esta semana conquista las listas generales de monitoreo nacional en géneros tanto pop como popular.
Con lo anterior el intérprete reafirma su fuerza y el gusto que ha construido en la gente por su música.
Dosis forma parte del álbum homónimo del artista de 22 años que alcanzó la fama gracias a su viralidad en TikTok con temas como “La Diabla” y “La Víctima”.
Su segundo álbum está compuesto por 19 canciones e incluye colaboraciones con artistas como Manuel Turizo, Grupo Frontera, Fuerza Regida y Carín León, entre otros.
@xaviiiofficial
1 año y todavía no capea♬ No Capea - Xavi & Grupo Frontera
Los temas que conforman el material son ‘Dosis’, Cartier-Gabito Ballesteros, Bellaka, Miami, Si Fuera por Mi, De Salida, Buenota y La Morrita, entre otras.