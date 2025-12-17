¿Y la justicia? Doctor relacionado con la muerte de Matthew Perry obtiene prisión domiciliaria

A más de dos años de la muerte de Matthew Perry, el proceso legal contra los responsables parece lejos de cerrar con un desenlace justo. El caso continúa generando polémica por las sentencias dictadas hasta ahora.

De acuerdo con información publicada por TMZ , Mark Chavez, uno de los médicos que se declararon culpables por la sobredosis del actor, recibió finalmente su sentencia tras un prolongado proceso judicial.

Según el medio estadounidense, la jueza federal Sherilyn Peace Garnett lo condenó a ocho meses de prisión domiciliaria, además de imponerle 300 horas de servicio comunitario.