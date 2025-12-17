¿Y la justicia? Doctor relacionado con la muerte de Matthew Perry obtiene prisión domiciliaria

/ 17 diciembre 2025
    ¿Y la justicia? Doctor relacionado con la muerte de Matthew Perry obtiene prisión domiciliaria
    Proceso. El doctor Mark Chavez es uno de los primeros sentenciados en el proceso judicial relacionado con la muerte del actor de Friends. FOTO: ARCHIVO

El médico admitió haber obtenido ketamina de manera fraudulenta, la cual fue vendida posteriormente al doctor Salvador Plasencia, quien la suministró al actor semanas antes de su fallecimiento

A más de dos años de la muerte de Matthew Perry, el proceso legal contra los responsables parece lejos de cerrar con un desenlace justo. El caso continúa generando polémica por las sentencias dictadas hasta ahora.

De acuerdo con información publicada por TMZ , Mark Chavez, uno de los médicos que se declararon culpables por la sobredosis del actor, recibió finalmente su sentencia tras un prolongado proceso judicial.

Según el medio estadounidense, la jueza federal Sherilyn Peace Garnett lo condenó a ocho meses de prisión domiciliaria, además de imponerle 300 horas de servicio comunitario.

¿QUÉ PASÓ TRAS LA MUERTE DE MATTHEW PERRY?

La resolución contra Chavez se dio un año después de que el médico aceptara declararse culpable de un cargo por conspiración para distribuir ketamina, tras alcanzar un acuerdo con los fiscales.

En octubre de 2024, el doctor admitió haber obtenido la sustancia de manera fraudulenta y haberla vendido posteriormente al médico Salvador Plasencia, quien la suministró a Perry semanas antes de su muerte.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Adiós a los spoilers! Filtran avances de las nuevas películas de Marvel ‘Avengers: Doomsday’ y ‘Spider-Man

El actor de Friends falleció en 2023 tras sufrir una sobredosis de ketamina y ahogarse en el jacuzzi de su residencia. La investigación federal concluyó que Perry obtuvo la droga a través de una red que involucraba a médicos, intermediarios y traficantes.

No obstante, el proceso judicial aún no concluye. En las próximas semanas se espera que se dicte sentencia contra Kenneth Iwamasa, asistente personal del actor; Erik Fleming, señalado como traficante; y Jasveen Sangha, identificada por las autoridades como la llamada “Reina de la Ketamina”. (Con información de El Universal)

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

