Caso Roxana Guzmán: familia acusa falta de comunicación de la Fiscalía tras ocho días de búsqueda

A ocho días de la desaparición de la periodista Roxana Berenice Guzmán en Veracruz, su madre, Rubicelia Ramírez, manifestó su preocupación por la falta de información oficial sobre las investigaciones y señaló que la familia continúa sin conocer el paradero de la comunicadora. Durante una entrevista para el programa de Sergio Sarmiento y Lupita Juárez en El Heraldo Radio, Rubicelia Ramírez describió la incertidumbre que enfrenta la familia desde que ocurrió la desaparición y afirmó que no ha recibido detalles por parte de las autoridades sobre los avances del caso.

La madre de la periodista indicó que tuvo conocimiento, a través de publicaciones en redes sociales, de la detención de seis personas presuntamente relacionadas con la desaparición de su hija. También señaló que posteriormente se enteró de que cuatro de esas personas habían sido liberadas. “Ya ocho días que mi hija no aparece. Por vía redes me enteré que habían detenido a seis personas en la madrugada. Estuve checando redes y me enteré que cuatro de ellos ya salieron libres”, expresó.

FAMILIA DE ROXANA GUZMÁN SEÑALA AUSENCIA DE COMUNICACIÓN OFICIAL Rubicelia Ramírez sostuvo que la Fiscalía no le ha proporcionado información relacionada con las detenciones ni sobre los elementos que motivaron dichas acciones, situación que, dijo, ha generado mayor incertidumbre para la familia. “Estoy tan confundida que no tiene ni idea de cómo es vivir así. No sabemos absolutamente nada, no tenemos noticias, no sé nada de mi hija desde hace ocho días. La fiscalía no me ha comentado nada al respecto”, afirmó. La madre de la periodista señaló que la falta de información ha dificultado conocer el estado actual de las investigaciones y los posibles avances en la búsqueda de Roxana Berenice Guzmán.

MADRE DE ROXANA GUZMÁN SE REUNIÓ CON CLAUDIA SHEINBAUM Durante la entrevista, Rubicelia Ramírez también relató que recientemente sostuvo un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien solicitó apoyo para fortalecer las acciones de búsqueda y los operativos relacionados con el caso. Según explicó, durante la conversación pidió que se incrementaran los esfuerzos para localizar a su hija. “Le pedí de favor que nos apoyara redoblando esfuerzos, operativos para que mi hija aparezca. Me dijo que ellos están trabajando, que ella ya está enterada de la situación y que la fiscalía está trabajando. Es todo lo que me dijo y que no perdiera yo la fe”, comentó. Ramírez señaló que, después de esa reunión, recibió una llamada de una persona cercana a la Presidenta, pero indicó que desde entonces no ha tenido nuevas reuniones ni información adicional relacionada con el desarrollo de la investigación. PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DE ROXANA GUZMÁN HA AFECTADO A TODA SU FAMILIA La madre de la periodista describió las afectaciones emocionales que la desaparición ha generado entre sus familiares, especialmente entre los hijos de Roxana Berenice Guzmán y otros integrantes del núcleo familiar. “La esperanza no va a morir, la esperanza va a seguir firme. Mis nietos están destrozados; todos, desgraciadamente, presenciaron ese acto violento. Mi esposo lo tengo enfermo, muy deprimido también, pero alguien tiene que estar fuerte aquí en la familia para apoyarlos. Esta situación ya nos rebasa, los nervios, el estrés, el no saber de mi hija ya nos rebasó”, declaró.

FAMILIA DE LA PERIODISTA ROXANA GUZMÁN CUENTA CON MEDIDAS DE PROTECCIÓN Rubicelia Ramírez informó que desde el primer día de la desaparición las autoridades implementaron medidas de protección para la familia. Explicó que el domicilio donde residen permanece bajo vigilancia constante y que los accesos a la zona cuentan con presencia de elementos de seguridad. “A partir del día uno nosotros tenemos protección. Vivimos en medio de dos calles y ambos portones están custodiados, la calle está cerrada, hay vigilancia. No me puedo quejar en ese aspecto”, señaló. Mientras continúan las labores de búsqueda y las investigaciones correspondientes, la familia de Roxana Berenice Guzmán mantiene la expectativa de obtener información sobre su paradero y conocer avances oficiales sobre el caso.

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