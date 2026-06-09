México: Inflación anual fue de 3.94% en mayo; baja por reducciones de precios en electricidad y alimentos

La inflación a tasa anual de mayo fue de 3.94%, observándose una deflación mensual —disminución generalizada y prolongada en los precios de los bienes y servicios— de 0.21%, a consecuencia de caídas en los precios de servicios como la electricidad, así como en bienes básicos como el tomatillo y el huevo, entre otros, detalló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Con base al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), el Inegi detectó que en el quinto mes de 2026 la inflación subyacente subió a tasa mensual 0.22% y a tasa anual, 4.19%. En cambio, la inflación no subyacente bajó en términos mensuales 1.65% y, anuales, subió 3.10%.

Cabe recordar que la inflación subyacente es la medida que excluye los productos con precios más volátiles o sujetos a estacionalidad y, la inflación no subyacente, agrupa los bienes y servicios cuyos precios son altamente inestables y responden a factores climáticos, conflictos geopolíticos o decisiones administrativas del gobierno. BAJA EN PRECIOS PRODUCE DEFLACIÓN MENSUAL EN MAYO La variación de productos genéricos a la baja produjo que se observara una deflación en el quinto mes de 2026; la electricidad, el tomate verde y el huevo fueron los productos que disminuyeron sus precios con mayor incidencia en el INPC. - Electricidad (-17.88%) - Tomatillo o tomate verde (-28.73%) - Huevo (-4.92%) Otros productos que bajaron con tasas a dos dígitos pero con menor incidencia en el INPC fueron los siguientes: - Chile serrano (-16.98%) - Pepino (-31.50%) - Limón (-18.51%) PRECIOS AL ALZA EN MAYO Estos fueron bienes y servicios que incrementaron sus precios de manera mensual en mayo del año en cuestión y con mayor incidencia en el INPC: - Papa y otros tubérculos (+12.68%) - Vivienda propia (+0.31%)

- Loncherías, fondas, torterías y taquerías (+0.51%) - Gas doméstico LP (+2.04%) Se observó que, en términos mensuales, las reducciones en los precios de bienes y servicios fueron más amplias con respecto a los aumentos de los productos en mayo de 2026.

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