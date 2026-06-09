México: Inflación anual fue de 3.94% en mayo; baja por reducciones de precios en electricidad y alimentos

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    México: Inflación anual fue de 3.94% en mayo; baja por reducciones de precios en electricidad y alimentos
    El INPC “es una medida del cambio promedio en los precios de los productos que integran una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares del país”, precisó el Inegi. VANGUARDIA

La deflación observada a tasa mensual se debió a que varios productos bajaron de precios en el quinto mes de 2026 como el huevo, el tomate verde, y más

La inflación a tasa anual de mayo fue de 3.94%, observándose una deflación mensual —disminución generalizada y prolongada en los precios de los bienes y servicios— de 0.21%, a consecuencia de caídas en los precios de servicios como la electricidad, así como en bienes básicos como el tomatillo y el huevo, entre otros, detalló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Con base al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), el Inegi detectó que en el quinto mes de 2026 la inflación subyacente subió a tasa mensual 0.22% y a tasa anual, 4.19%. En cambio, la inflación no subyacente bajó en términos mensuales 1.65% y, anuales, subió 3.10%.

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Cabe recordar que la inflación subyacente es la medida que excluye los productos con precios más volátiles o sujetos a estacionalidad y, la inflación no subyacente, agrupa los bienes y servicios cuyos precios son altamente inestables y responden a factores climáticos, conflictos geopolíticos o decisiones administrativas del gobierno.

BAJA EN PRECIOS PRODUCE DEFLACIÓN MENSUAL EN MAYO

La variación de productos genéricos a la baja produjo que se observara una deflación en el quinto mes de 2026; la electricidad, el tomate verde y el huevo fueron los productos que disminuyeron sus precios con mayor incidencia en el INPC.

- Electricidad (-17.88%)

- Tomatillo o tomate verde (-28.73%)

- Huevo (-4.92%)

Otros productos que bajaron con tasas a dos dígitos pero con menor incidencia en el INPC fueron los siguientes:

- Chile serrano (-16.98%)

- Pepino (-31.50%)

- Limón (-18.51%)

PRECIOS AL ALZA EN MAYO

Estos fueron bienes y servicios que incrementaron sus precios de manera mensual en mayo del año en cuestión y con mayor incidencia en el INPC:

- Papa y otros tubérculos (+12.68%)

- Vivienda propia (+0.31%)

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- Loncherías, fondas, torterías y taquerías (+0.51%)

- Gas doméstico LP (+2.04%)

Se observó que, en términos mensuales, las reducciones en los precios de bienes y servicios fueron más amplias con respecto a los aumentos de los productos en mayo de 2026.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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