¡Charla exclusiva! EJAE revela el fenómeno detrás de ‘Golden’ y el éxito global de Kpop Demon Hunters

Detrás del personaje principal de Rumi en el dibujo animado de ‘Las Guerreras Kpop’, en realidad está la cantante coreana EJAE. Así, tal cual, con letras mayúsculas, como ella misma lo escribe, como marca registrada, escondiendo realmente las iniciales del verdadero nombre Eun-Jae Kim, que en español deberíamos pronunciar como ‘i-shei’. Aunque suena mucho mejor como ‘La Ganadora del Oscar’ a la Mejor Canción del Mejor Dibujo Animado del año. ¿Cómo viviste estos meses desde que la canción Golden y ‘Las Guerreras Kpop’ se convirtieron en la producción de Netflix más popular de todos los tiempos? Entre todos, estábamos en diferentes partes del mundo, entre Corea y Estados Unidos. Y es increíble viajar y ver tantos pósters, juguetes o ropa con los personajes de ‘Las Guerreras Kpop’. La verdad, nosotras también quisimos que el mundo nos recibiera como un verdadero grupo de música Kpop, entre tantos videos de TikTok o Instagram. Sucedió todo tal cual como lo habíamos imaginado. Es maravilloso.

En el caso de la canción ‘Golden’, ¿imaginaste que podías tener tanto éxito? ¿Cómo recuerdas los primeros momentos en que la estabas componiendo? Todavía me acuerdo cuando compuse el estribillo de la melodía de ‘Golden’, en mi auto. Y se sintió bien desde él. Los directores Maggie Kang y Chris Appelhans estaban grabando otras canciones en Corea y ese día fui a grabar la canción ‘Free’, justo cuando había terminado de componer ‘Golden’. Y les dije a todos que la canción sonaba muy bien, que deberían estar todos entusiasmados, aunque después sentí que estaba creando demasiadas expectativas. La noche que te presentaste en Saturday Night Live, con Bad Bunny cantando tu canción como si fuera tu más fiel admirador, ¿se sintió como ganar un Oscar? No sé él, pero yo estaba emocionadísima de conocer a Bad Bunny. Fue muy divertido, un momento muy surrealista. Nunca pensé que, entre todos los cantantes, Bad Bunny pudiera llegar a cantar una de mis canciones. ¿‘Golden’ es también tu canción favorita o prefieres ‘Your Idol’? Honestamente, es interesante porque los productores creen que la canción ‘Golden’ fue la más difícil de todas y ‘Your Idol’ resultó más fácil. Y para mí, ‘Your Idol’ fue la más difícil y ‘Golden’, aunque no diría que fue fácil, nació más naturalmente. La química apareció mucho más sólida, más rápido. Y para mí, siempre sentí que podía ponerse de moda como un éxito, aunque nunca imaginé el calibre del éxito que tuvo, para nada. ¿El mejor resultado del Oscar? Me llegan muchos mensajes privados de los fans, contándome cómo les afectó la película. Una de mis admiradoras había perdido a su padre, que falleció, cuando al día siguiente el esposo le propuso que viera ‘Kpop Demon Hunters’, porque le había parecido buena. Y cuando la empezó a ver, le llamó la atención, la siguió viendo, la terminó de ver. Y empezó a llorar, para volver a verla una y otra vez. El esposo me contó que la había salvado, que no la había visto sonreír desde hacía tanto tiempo. La música la ayudó tanto que terminó cantando nuestras canciones todos los días.

¿Viste alguna vez en YouTube la reacción de la gente viéndote cantar? Los vi, no todos, pero mis padres y mi novio me mandan siempre muchos de esos videos. Y es interesante verlos. ¿En qué momento te diste cuenta de que el dibujo animado se había convertido en un éxito? Sucedió todo muy rápido, enseguida, cuando empecé a ver videos en las redes sociales con la coreografía de la canción ‘Soda Pop’, por todos lados... Fue como ver que el dibujo animado estaba cobrando vida propia en la vida real. Fue una locura. ¿Guardas algún souvenir de la producción? Tengo una ‘chamarra’ que teníamos entre el equipo de filmación y tenía miedo de usarla porque no hicieron más de 200. Pero si me la pongo hoy, creo que pasaría desapercibida como una admiradora más (risas).

¿Te disfrazaste de tu personaje de Rumi para ir en busca de dulces la noche de Halloween o le abriste la puerta a alguien disfrazado como tu personaje? Hubiera sido genial aparecer en la fiesta de Halloween de Heidi Klum vestida como el tigre Derpby de nuestro dibujo animado. Pero no. En realidad, yo estaba en Nueva York, pero vi algunos fans vestidos con nuestros personajes. Y por teléfono, mis amigos se la pasaban mandándome videos y fotos cada vez que veían a alguien disfrazado como ‘Las Guerreras Kpop’. Para ser honestos, el dibujo animado de ‘Las Guerreras Kpop’ jamás hubiera ganado el Oscar a Mejor Filme Animado si no fuera porque la música es también la gran protagonista de la historia. Después de todo, se trata de un trío de cantantes de música coreana Kpop que compite con otro grupo de demonios cantantes que ellas también pretenden cazar. El problema es que una de las protagonistas esconde su verdadero origen como otro demonio, en medio de la ‘animada’ lucha donde surge la famosa canción ‘Golden’, tan dorada como el Oscar. Y más allá de la canción, que también pobló el universo de Instagram y TikTok, la letra deja el gran mensaje de abrazar el brillo propio y auténtico, sumando la amistad para superar desafíos, tratando de mostrarnos tal cual somos, sin ocultar cicatrices emocionales y dejando de esconder los ‘demonios’ internos del pasado.

¿Por qué crees que tuvieron tanto éxito en tantos rincones diferentes del mundo? Supongo que tiene que ver con uno de los grandes temas de la película. La habilidad que tiene la música para conectarse con la gente es un estilo de superpoder. La buena música trasciende cualquier límite geográfico. ¿Hay algún lugar en el mundo donde la canción ‘Golden’ y tu música hoy pasan desapercibidas? No lo sé, porque por lo general... no nos llevan a esos lugares (risas). Desde que ‘Parasite’ se convirtió en la primera producción extranjera en ganar el Oscar a la Mejor Película en 2020, Corea del Sur fue inundando con talento el mundo de Hollywood. Este año, en la lista que la Academia llama ‘shortlist’, como Mejor Película Extranjera, también habían preseleccionado ‘La Única Opción’, pero Corea contaba con otras opciones más entre los nominados, gracias al dibujo animado de ‘Las Guerreras Kpop’ y la canción que canta el personaje principal ‘Rumi’, detrás de la voz de EJAE.

¿El éxito de la música del dibujo animado puede llegar a empujar todavía más el estilo de música coreana Kpop, aunque haya sido producida en Hollywood? Cuando recién estrenamos el dibujo animado con Netflix, en Corea cuestionaban que la hayamos hecho en Estados Unidos, polemizando si se podía decir que era realmente coreana. Y la verdad, es la mejor forma de demostrar lo lejos que llegó nuestra cultura coreana. Muchos de nosotros teníamos envidia de nuestros amigos japoneses y chinos por la popularidad de su cultura. Era como si fuéramos una clase inferior de Asia. Y ver que nuestra cultura pasa tantas fronteras, pasando por un estudio norteamericano como Netflix, significa que llegó nuestro momento de brillar, con otros contenidos como ‘Squid Game’. Y el K-pop, además, es un aspecto diferente al resto de otras culturas. ¿Hasta qué punto influyó la música en la historia o la historia influyó en la música? Desde muy temprano supimos que íbamos a agregar canciones. Eso nunca cambió. Y aunque no habían pensado en hacer un dibujo animado musical, enseguida se dieron cuenta de que definitivamente era un musical donde las canciones tenían que contar la historia en momentos específicos que pudieran hacer evolucionar también a los diferentes personajes. No queríamos que ninguna de las canciones figurara solo por diversión. Tenía que ser parte de la historia, en la letra y el ritmo también. Si, por ejemplo, yo grababa un demo, lo agregaban como parte de la animación. Con la directora también trabajamos en conjunto, corrigiendo algunas letras de las canciones, porque la historia fue cambiando con el paso del tiempo. El proceso fue muy intenso, llevó años de producción.

¿Antes de filmar o cantar juntas conocías a las otras dos cantantes Audrey Nuna y Rei Ami? En realidad, nunca las había conocido hasta que estrenamos en Netflix. Apenas si las había visto al pasar, porque ninguna de nosotras trabajamos juntas. Siempre grabamos todo por separado. No tuvimos ninguna grabación juntas. Con las voces de las actuaciones fue igual: siempre fueron sesiones separadas. La primera vez que nos vimos fue realmente en la premier y, trabajando juntas, la primera vez fue ensayando para los programas de Jimmy Fallon y Saturday Night Live. Tuvimos suerte, porque enseguida nos llevamos de maravilla. Y eso, de verdad, es muy raro también. ¿Y cómo viviste aquel momento en que cantaron juntas por primera vez, como el grupo verdadero del dibujo animado, cuando la película incluso ya se había estrenado? Fue tan divertido... me sorprendió lo parecida que éramos a los tres personajes. Fue muy divertido ver que nuestros personajes cobraban vida, con los mismos trajes. Incluso en los detalles más tontos como el peinado, no tuvimos que discutir nada entre nosotras, pero aparecimos perfectamente coordinadas, las tres. Fue realmente una locura.

¿Hasta qué punto ayuda un dibujo animado a expresarte de una forma que no podrías lograr en vivo con la música de Kpop? La parte en que canto haciendo gimnasia artística. Jamás podría cantar las notas más altas de ‘Golden’ subida en un anillo como el del dibujo animado. Y la parte vocal, creo que también suena mucho más alta en la animación. Para terminar, ¿Qué es lo que más rescatas después del Oscar? Me gustaría que se sienta como algo normal. Y no lo digo solo por querer mostrar a nuestra gente y nuestra cultura en el cine, sino como una demostración al público de que se puede tener un cine con culturas muy específicas que hablen en un idioma universal. Realmente me gusta haberlo comprobado. Es algo que se ve en el cine de acción, pero nunca lo habíamos visto antes en dibujos animados. Me encantaría ver muchas más animaciones donde los lentes se enfoquen en culturas diferentes, porque nosotros ya lo hicimos.