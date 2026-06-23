¿Ya la escuchaste? La Adictiva lanza junto a Marisela una nueva versión de ‘Mi Problema’

La banda La Adictiva está de estreno con el lanzamiento de ‘MI Problema’ que grabaron junto a la reconocida cantante Marisela.

La colaboración tiene más que satisfechos a los integrantes de la agrupación ya que la cantante es una de las voces más influyentes de la música romántica en español.

La canción forma parte de ‘Iconos de la Banda’, un proyecto con el que La Adictiva rinde homenaje a artistas y canciones que se han encargado de dejar una huella imborrable en la música mexicana.