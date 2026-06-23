¿Ya la escuchaste? La Adictiva lanza junto a Marisela una nueva versión de ‘Mi Problema’
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El tema originalmente fue grabado en los ochentas y desde entonces se ha mantenido en el gusto del público
La banda La Adictiva está de estreno con el lanzamiento de ‘MI Problema’ que grabaron junto a la reconocida cantante Marisela.
La colaboración tiene más que satisfechos a los integrantes de la agrupación ya que la cantante es una de las voces más influyentes de la música romántica en español.
La canción forma parte de ‘Iconos de la Banda’, un proyecto con el que La Adictiva rinde homenaje a artistas y canciones que se han encargado de dejar una huella imborrable en la música mexicana.
La agrupación originaria de Sinaloa unió su talento a la llamada “Dama de Hierro” para interpretar uno de los éxitos más representativos de su carrera musical.
La nueva versión conserva toda la esencia de la original, además de la fuerza y sentimiento de la banda.
La canción “MI Problema” originalmente fue lanzada en la década de los ochentas y se convirtió en una canción fundamental dentro del repertorio de Marisela y un referente para generaciones enteras que encontraron en sus letras una forma de expresar el amor, el desamor y las heridas que deja una historia imposible de olvidar.
Ahora la canción renace a través de un encuentro musical que reúne a dos generaciones y dos estilos arraigados en el gusto del público.