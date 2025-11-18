¡Aún hay que esperar! Nintendo muestra primeras imágenes del live action de ‘Zelda’
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
El rodaje avanza en locaciones naturales y la cinta llegará a los cines el 7 de mayo de 2027
Desde Twitter se confirmó una de las noticias más esperadas por los fans: la filmación de la película live action inspirada en la saga del videojuego protagonizado por ‘Link’ y ‘Zelda’ continúa avanzando.
“El rodaje de la película de acción real de La Leyenda de Zelda está en marcha en un entorno natural exuberante, con Bo Bragason interpretando a ‘Zelda’ y Benjamin Evan Ainsworth interpretando a ‘Link’”, declaró el creativo de Nintendo, Shigeru Miyamoto.
De acuerdo con el ejecutivo, el estreno está programado para el próximo 7 de mayo de 2027, y se perfila como uno de los eventos cinematográficos más épicos y esperados por los seguidores de la franquicia.
“Falta un tiempo para el estreno, así que les agradeceríamos que esperaran pacientemente y lo esperen con ilusión”, puntualizó Miyamoto ante los millones de fans.
TE PUEDE INTERESAR: ¡Al fin! Disney lanza el primer tráiler del live action de Moana: llegará a los cines en julio de 2026
En 2026 Nintendo estrenará otra de sus películas: ‘Super Mario Galaxy’ secuela de la exitosa película lanzada en 2023 por Illumination, Universal Pictures y la propia empresa japonesa.