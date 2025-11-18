¡Aún hay que esperar! Nintendo muestra primeras imágenes del live action de ‘Zelda’

Desde Twitter se confirmó una de las noticias más esperadas por los fans: la filmación de la película live action inspirada en la saga del videojuego protagonizado por ‘Link’ y ‘Zelda’ continúa avanzando.

“El rodaje de la película de acción real de La Leyenda de Zelda está en marcha en un entorno natural exuberante, con Bo Bragason interpretando a ‘Zelda’ y Benjamin Evan Ainsworth interpretando a ‘Link’”, declaró el creativo de Nintendo, Shigeru Miyamoto.

De acuerdo con el ejecutivo, el estreno está programado para el próximo 7 de mayo de 2027, y se perfila como uno de los eventos cinematográficos más épicos y esperados por los seguidores de la franquicia.