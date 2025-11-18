¡Aún hay que esperar! Nintendo muestra primeras imágenes del live action de ‘Zelda’

Show
/ 18 noviembre 2025
    ¡Aún hay que esperar! Nintendo muestra primeras imágenes del live action de ‘Zelda’
    Personajes. Bo Bragason y Benjamin Evan Ainsworth dan vida a ‘Zelda’ y ‘Link’ en la esperada adaptación. FOTO: TWITTER@NINTENDO

El rodaje avanza en locaciones naturales y la cinta llegará a los cines el 7 de mayo de 2027

Desde Twitter se confirmó una de las noticias más esperadas por los fans: la filmación de la película live action inspirada en la saga del videojuego protagonizado por ‘Link’ y ‘Zelda’ continúa avanzando.

“El rodaje de la película de acción real de La Leyenda de Zelda está en marcha en un entorno natural exuberante, con Bo Bragason interpretando a ‘Zelda’ y Benjamin Evan Ainsworth interpretando a ‘Link’”, declaró el creativo de Nintendo, Shigeru Miyamoto.

De acuerdo con el ejecutivo, el estreno está programado para el próximo 7 de mayo de 2027, y se perfila como uno de los eventos cinematográficos más épicos y esperados por los seguidores de la franquicia.

Falta un tiempo para el estreno, así que les agradeceríamos que esperaran pacientemente y lo esperen con ilusión”, puntualizó Miyamoto ante los millones de fans.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Al fin! Disney lanza el primer tráiler del live action de Moana: llegará a los cines en julio de 2026

En 2026 Nintendo estrenará otra de sus películas: ‘Super Mario Galaxy’ secuela de la exitosa película lanzada en 2023 por Illumination, Universal Pictures y la propia empresa japonesa.

Temas


Cine
Espectáculos
Videojuegos

Localizaciones


Japón

Organizaciones


Nintendo

true

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Agregó que Trump ha propuesto en otras ocasiones intervenir militarmente en México.

Niega Sheinbaum que intervención militar de Trump sea posible
La regidora Karina Aurora de Jesús Díaz Hernández fue asesinada en Palizada, Campeche, tras un ataque con arma de fuego; la Fiscalía Estatal abrió una investigación para identificar a los responsables.

Asesinan a la regidora de Palizada, Campeche, Karina Díaz Hernández
Una investigación reveló que Rommel Pacheco declaró una propiedad inexistente en San Crisanto y omitió una casa en Mérida adquirida con Paola Espinosa, cuyas versiones y documentos oficiales contradicen sus declaraciones patrimoniales.

Rommel Pacheco manipuló su declaración patrimonial para ocultar una propiedad en Mérida
Vista aérea de un barrio afectado por la avalancha en Mocoa, en abril de 2017.

Entre el temor y la esperanza, el cambio climático mundial marca a la juventud
Dos influencers originarios de Bélgica lograron burlar la seguridad del museo Louvre y colgaron un cuadro con una foto de ambos en la sala en la que se expone La Gioconda.

Tiktokers burlan seguridad del museo Louvre y cuelgan una foto cerca de la Mona Lisa
La Secretaría de Educación Pública (SEP) resuelve la incertidumbre sobre la suspensión de actividades académicas, aclarando si el jueves 20 de noviembre habrá clases.

La SEP aclara si habrá clases este jueves 20 de noviembre para kínder, primaria y secundaria
Los Saraperos de Saltillo dieron a conocer el calendario con el que afrontarán la Temporada 2026 de la LMB, un año en el que disputarán 93 juegos y abrirán en casa el 17 de abril ante los Toros de Tijuana.

Saraperos revela su calendario oficial para la Temporada 2026 de la LMB: arranque en casa ante Toros de Tijuana
Personajes. Bo Bragason y Benjamin Evan Ainsworth dan vida a ‘Zelda’ y ‘Link’ en la esperada adaptación.

¡Aún hay que esperar! Nintendo muestra primeras imágenes del live action de ‘Zelda’