¿Ya tienes tu boleto? Cuenta regresiva para Chayanne en Saltillo

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Show
/ 14 abril 2026
    ¿Ya tienes tu boleto? Cuenta regresiva para Chayanne en Saltillo
    Celebración. La producción del show incluirá a más de 200 personas en escena entre músicos, bailarines y staff. FOTO: Francisco Muniz

Será el próximo 25 de abril cuando el intérprete de ‘Torero’ se reencuentre con sus eternas quinceañeras y con nuevas generaciones de fans

A tan solo 10 días de que se realice el concierto de Chayanne, los organizadores informaron que todo está listo para la fiesta musical que encabezará el llamado “Papá de México” en Saltillo, en el Estadio Francisco I. Madero.

Será el próximo 25 de abril cuando el intérprete de “Torero” se reencuentre con sus eternas quinceañeras y con nuevas generaciones de fans.

En la rueda de prensa donde se dieron a conocer los detalles finales estuvieron presentes Juan Carlos Reynoso, Jean Michelle Williams y Roberto Ontiveros, quienes informaron que el espectáculo está a punto de alcanzar el “sold out”.

¿DÓNDE COMPRAR LOS BOLETOS?

Otro de los anuncios fue la apertura de dos nuevas zonas: Oro Lateral y Bronce Lateral, con precios de 1,750 y 1,350 pesos, respectivamente.

Los organizadores señalaron que desde esta semana quedó habilitada la venta de los últimos boletos en taquilla física en el estadio, además de la opción de compra en línea a través de Superboletos.

https://vanguardia.com.mx/show/vanessa-bauche-impartira-taller-de-actuacion-abierto-al-publico-en-coahuila-ED20016057

La superproducción con la que Chayanne arrancó su gira en Las Vegas en 2025 se presentará completa en Saltillo, con la participación de 200 elementos entre bailarines, músicos y equipo técnico.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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