¿Ya tienes tu boleto? Cuenta regresiva para Chayanne en Saltillo
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Será el próximo 25 de abril cuando el intérprete de ‘Torero’ se reencuentre con sus eternas quinceañeras y con nuevas generaciones de fans
A tan solo 10 días de que se realice el concierto de Chayanne, los organizadores informaron que todo está listo para la fiesta musical que encabezará el llamado “Papá de México” en Saltillo, en el Estadio Francisco I. Madero.
Será el próximo 25 de abril cuando el intérprete de “Torero” se reencuentre con sus eternas quinceañeras y con nuevas generaciones de fans.
En la rueda de prensa donde se dieron a conocer los detalles finales estuvieron presentes Juan Carlos Reynoso, Jean Michelle Williams y Roberto Ontiveros, quienes informaron que el espectáculo está a punto de alcanzar el “sold out”.
¿DÓNDE COMPRAR LOS BOLETOS?
Otro de los anuncios fue la apertura de dos nuevas zonas: Oro Lateral y Bronce Lateral, con precios de 1,750 y 1,350 pesos, respectivamente.
Los organizadores señalaron que desde esta semana quedó habilitada la venta de los últimos boletos en taquilla física en el estadio, además de la opción de compra en línea a través de Superboletos.
La superproducción con la que Chayanne arrancó su gira en Las Vegas en 2025 se presentará completa en Saltillo, con la participación de 200 elementos entre bailarines, músicos y equipo técnico.