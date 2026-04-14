¿Ya tienes tu boleto? Cuenta regresiva para Chayanne en Saltillo

A tan solo 10 días de que se realice el concierto de Chayanne, los organizadores informaron que todo está listo para la fiesta musical que encabezará el llamado “Papá de México” en Saltillo, en el Estadio Francisco I. Madero.

Será el próximo 25 de abril cuando el intérprete de “Torero” se reencuentre con sus eternas quinceañeras y con nuevas generaciones de fans.

En la rueda de prensa donde se dieron a conocer los detalles finales estuvieron presentes Juan Carlos Reynoso, Jean Michelle Williams y Roberto Ontiveros, quienes informaron que el espectáculo está a punto de alcanzar el “sold out”.