¿Ya tienes tu boleto? ¡Inicia la cuenta regresiva para Carín León en Saltillo!

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Show
/ 28 abril 2026
    ¿Ya tienes tu boleto? ¡Inicia la cuenta regresiva para Carín León en Saltillo!
    Misión. Carin León se presentará ante miles de fans en Saltillo como parte de su gira internacional. FOTO: ARCHIVO

El cantante se presentará el 2 de mayo con un show de tres horas en el Estadio Olímpico

Tras semanas de espera y emoción entre sus fanáticos, este sábado 2 de mayo se hará realidad la llegada de Carín León a Saltillo, como parte de su actual gira, que lo llevará también a diversos escenarios en Estados Unidos.

Fue en una rueda de prensa donde la empresa 4.40, liderada por Rodrigo Arizpe, dio a conocer los detalles finales del evento que se realizará en el Estadio Olímpico de Saltillo.

Aunque falta menos de una semana, los organizadores aseguraron que aún quedan algunos boletos disponibles, los cuales pueden adquirirse en los puntos de venta y en la página web Tickettogo.com.mx.

DETALLES DEL SHOW

De acuerdo con lo revelado en el encuentro con la prensa local, se informó que han sido tres años de gestión del show, por lo que el resultado fue positivo al lograr pactar la fecha en Saltillo.

Arizpe enfatizó que el evento está programado para iniciar a las 22:00 horas y tendrá una duración aproximada de tres horas. Asimismo, confirmó que las puertas se abrirán dos horas antes para una mejor organización y experiencia para los asistentes.

$!Rodrigo Arizpe encabezó la rueda de prensa para dar los detalles finales del show en el Estadio Olímpico.
Rodrigo Arizpe encabezó la rueda de prensa para dar los detalles finales del show en el Estadio Olímpico. FOTO: OMAR SAUCEDO

La expectativa de los organizadores es convocar a 8 mil fanáticos al concierto, luego de que esta misma semana León lanzara la canción ‘La Buena’ como sencillo principal a sólo unas semanas de que se hiciera pública su participación en la canción del mundial ‘Lighter’ junto al estadunidense Jelly Roll.

El costo de los boletos oscila entre 900 pesos para la zona General, pasando por Gradas Sol con 1,200 pesos, hasta Sillas VIP de 3,700 pesos y otra modalidad de Sillas VIP en 4,900 pesos.

https://vanguardia.com.mx/show/cambian-fecha-de-alejandro-sanz-en-saltillo-concierto-sera-el-14-de-octubre-GB20306167

UNIÓN PARA EL ENTRETENIMIENTO

El intérprete de Que vuelvas fue el pretexto perfecto para que la empresa 4.40 se uniera a la directiva de Saltillo Soccer en la rehabilitación de las instalaciones del Estadio Olímpico, comenzando con el mantenimiento de los baños, además de otros detalles como el cambio de butacas, mismas que fueron donadas por el club Saraperos de Saltillo.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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