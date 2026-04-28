¿Ya tienes tu boleto? ¡Inicia la cuenta regresiva para Carín León en Saltillo!

Tras semanas de espera y emoción entre sus fanáticos, este sábado 2 de mayo se hará realidad la llegada de Carín León a Saltillo, como parte de su actual gira, que lo llevará también a diversos escenarios en Estados Unidos. Fue en una rueda de prensa donde la empresa 4.40, liderada por Rodrigo Arizpe, dio a conocer los detalles finales del evento que se realizará en el Estadio Olímpico de Saltillo. Aunque falta menos de una semana, los organizadores aseguraron que aún quedan algunos boletos disponibles, los cuales pueden adquirirse en los puntos de venta y en la página web Tickettogo.com.mx.

DETALLES DEL SHOW De acuerdo con lo revelado en el encuentro con la prensa local, se informó que han sido tres años de gestión del show, por lo que el resultado fue positivo al lograr pactar la fecha en Saltillo. Arizpe enfatizó que el evento está programado para iniciar a las 22:00 horas y tendrá una duración aproximada de tres horas. Asimismo, confirmó que las puertas se abrirán dos horas antes para una mejor organización y experiencia para los asistentes.

La expectativa de los organizadores es convocar a 8 mil fanáticos al concierto, luego de que esta misma semana León lanzara la canción ‘La Buena’ como sencillo principal a sólo unas semanas de que se hiciera pública su participación en la canción del mundial ‘Lighter’ junto al estadunidense Jelly Roll. El costo de los boletos oscila entre 900 pesos para la zona General, pasando por Gradas Sol con 1,200 pesos, hasta Sillas VIP de 3,700 pesos y otra modalidad de Sillas VIP en 4,900 pesos.

UNIÓN PARA EL ENTRETENIMIENTO El intérprete de Que vuelvas fue el pretexto perfecto para que la empresa 4.40 se uniera a la directiva de Saltillo Soccer en la rehabilitación de las instalaciones del Estadio Olímpico, comenzando con el mantenimiento de los baños, además de otros detalles como el cambio de butacas, mismas que fueron donadas por el club Saraperos de Saltillo.

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