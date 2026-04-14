¿Ya tienes tu boleto? Susana Zabaleta se suma a homenaje sinfónico a Juan Gabriel en Saltillo con la Camerata de Coahuila

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/ 14 abril 2026
    ¿Ya tienes tu boleto? Susana Zabaleta se suma a homenaje sinfónico a Juan Gabriel en Saltillo con la Camerata de Coahuila
    Evento. El concierto reunirá a la Camerata de Coahuila, mariachi y coro en una noche dedicada al legado del ‘Divo de Juárez’. FOTO: CUARTOSCURO

La cantante monclovense se presentará junto a la Camerata de Coahuila en un concierto especial

Será una única presentación de la Camerata de Coahuila para el evento ‘Homenaje al Divo: Juan Gabriel’, y será especial debido a la incorporación de la cantante Susana Zabaleta.

La artista monclovense estará acompañada por el tenor mexicano Carlos Alberto Velázquez, bajo la batuta del maestro Raúl García, director invitado.

El evento se llevará a cabo el próximo jueves 11 de junio en el Auditorio Parque Las Maravillas, a las 20:00 horas, para que el público pueda revivir los grandes éxitos de “El Divo de Juárez”, junto con la orquesta, la participación del Mariachi de Tecalitlán y las voces del Coro de la Compañía de Ópera de Saltillo y del Instituto de Música de Coahuila.

¿CUÁNTO CUESTAN LOS BOLETOS?

Las entradas para este evento musical, que reunirá a fanáticos de Juan Gabriel y Susana Zabaleta, podrán adquirirse a través del sitio New Ticket.

De acuerdo con la página oficial, los precios son los siguientes: Diamante, 3,500 pesos; VIP, 2,900 pesos; Platino, 2,500 pesos.

El boleto en zona Oro tiene un costo de 2,000 pesos; en Plata, 1,500; Palcos, 1,200; y General, 500 pesos.

REGRESO A SALTILLO

Esta será una ocasión especial para Zabaleta, ya que marcará su regreso a la capital de Coahuila. La última vez que se presentó ante el público local fue en un concierto junto a Regina Orozco en la Plaza de Armas.

https://vanguardia.com.mx/show/justin-bieber-en-coachella-reinvencion-o-mediocridad-NI19993709

Dicha presentación tuvo lugar en el marco del Festival Internacional de las Artes Julio Torri 2018, donde ambas artistas cautivaron al público.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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