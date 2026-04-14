¿Ya tienes tu boleto? Susana Zabaleta se suma a homenaje sinfónico a Juan Gabriel en Saltillo con la Camerata de Coahuila

Será una única presentación de la Camerata de Coahuila para el evento ‘Homenaje al Divo: Juan Gabriel’, y será especial debido a la incorporación de la cantante Susana Zabaleta.

La artista monclovense estará acompañada por el tenor mexicano Carlos Alberto Velázquez, bajo la batuta del maestro Raúl García, director invitado.

El evento se llevará a cabo el próximo jueves 11 de junio en el Auditorio Parque Las Maravillas, a las 20:00 horas, para que el público pueda revivir los grandes éxitos de “El Divo de Juárez”, junto con la orquesta, la participación del Mariachi de Tecalitlán y las voces del Coro de la Compañía de Ópera de Saltillo y del Instituto de Música de Coahuila.