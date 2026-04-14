¿Ya tienes tu boleto? Susana Zabaleta se suma a homenaje sinfónico a Juan Gabriel en Saltillo con la Camerata de Coahuila
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La cantante monclovense se presentará junto a la Camerata de Coahuila en un concierto especial
Será una única presentación de la Camerata de Coahuila para el evento ‘Homenaje al Divo: Juan Gabriel’, y será especial debido a la incorporación de la cantante Susana Zabaleta.
La artista monclovense estará acompañada por el tenor mexicano Carlos Alberto Velázquez, bajo la batuta del maestro Raúl García, director invitado.
El evento se llevará a cabo el próximo jueves 11 de junio en el Auditorio Parque Las Maravillas, a las 20:00 horas, para que el público pueda revivir los grandes éxitos de “El Divo de Juárez”, junto con la orquesta, la participación del Mariachi de Tecalitlán y las voces del Coro de la Compañía de Ópera de Saltillo y del Instituto de Música de Coahuila.
¿CUÁNTO CUESTAN LOS BOLETOS?
Las entradas para este evento musical, que reunirá a fanáticos de Juan Gabriel y Susana Zabaleta, podrán adquirirse a través del sitio New Ticket.
De acuerdo con la página oficial, los precios son los siguientes: Diamante, 3,500 pesos; VIP, 2,900 pesos; Platino, 2,500 pesos.
El boleto en zona Oro tiene un costo de 2,000 pesos; en Plata, 1,500; Palcos, 1,200; y General, 500 pesos.
REGRESO A SALTILLO
Esta será una ocasión especial para Zabaleta, ya que marcará su regreso a la capital de Coahuila. La última vez que se presentó ante el público local fue en un concierto junto a Regina Orozco en la Plaza de Armas.
Dicha presentación tuvo lugar en el marco del Festival Internacional de las Artes Julio Torri 2018, donde ambas artistas cautivaron al público.