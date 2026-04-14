Justin Bieber en Coachella: ¿Reinvención o mediocridad?

Según datos oficiales, Justin Bieber recibió un pago de 10 millones de dólares por encabezar durante dos noches el Festival Coachella en su edición 2026, lo que ha dado aún más fuerza a las críticas en torno a su show y al uso de YouTube en vivo como soporte para una especie de versión karaoke de sus éxitos. Sin cambios de vestuario —más allá del uso de una sudadera roja— y con un look relajado, al estilo que ha mostrado en su Instagram durante los últimos tres años, el cantante canadiense llegó al escenario principal del festival californiano. Y es que Justin era la carta más fuerte del sábado, tanto que logró convocar a decenas de celebridades entre la audiencia, como Rosé y Lisa, de Blackpink; Benson Boone; Katy Perry; Timothée Chalamet; Jacob Elordi; las hermanas Kendall y Kylie Jenner; Kim Kardashian; Lewis Hamilton; Jaden Smith; Winnie Harlow; Paris Hilton; el CEO de Apple, Tim Cook; y hasta el exprimer ministro Justin Trudeau.

¿INNOVACIÓN ARTÍSTICA? Cantidad no siempre es sinónimo de calidad, y en las artes el debate de opiniones siempre está presente. Aunque podría parecer un simple concierto para celebridades, influencers y personas con alto poder adquisitivo —capaces de pagar boletos de hasta 42 mil 900 pesos—, el fenómeno va más allá. “La innovación artística es el proceso de crear algo nuevo y original en el campo del arte, desafiando convenciones y utilizando nuevas herramientas o técnicas para transformar la expresión creativa. Busca alterar el orden establecido, enriqueciendo la cultura al integrar tecnología o nuevas perspectivas en la pintura, escultura, música o artes digitales”, explica el sitio EVE Museos, lo que podría encajar con la actuación de Bieber.

¿Quién hubiera imaginado esto? Justin, un adulto joven que ha hablado abiertamente de adicciones, alcoholismo y experiencias difíciles, rompió las expectativas de muchos. Tras interpretar sus canciones más recientes, el público esperaba algún invitado en vivo, cambios de escenografía o estrenos adicionales; sin embargo, Bieber optó por algo más común: recurrir a YouTube. Los reportes hasta la mañana del lunes indicaban más de 11 millones de personas conectadas para ver al cantante de 32 años, superando, por ejemplo, los poco más de 5 millones que logró Sabrina Carpenter un día antes, pese a contar con escenografía, vestuario y decenas de bailarines.

JUSTIN Y SU DISCURSO Para muchos fans, Bieber rompió esquemas y elevó la vara para futuras presentaciones de estrellas pop, al menos entre los artistas masculinos, quienes suelen ser medidos con criterios distintos por la industria y el público. Por ejemplo, el propio Justin se presentó en los premios Grammy el pasado marzo para interpretar “Yukon”, el segundo sencillo de su álbum “Swag”. Subió al escenario en ropa interior, descalzo y acompañado solo de una guitarra, sin interactuar con el público, sin mirar directamente a la cámara y con la mirada baja. En contraste, artistas como Rosé, Lady Gaga, Olivia Dean, Sombr, The Marías y Bruno Mars apostaron por producciones más elaboradas.

Incluso Madonna, en su reciente tour “Celebration”, hizo uso de bailarines, cambios de vestuario y escenografía a sus más de 60 años; Lady Gaga reforzó su estatus de diva pop con “The Mayhem Ball”, y Katy Perry, pese a críticas, destacó por la producción de su “Lifetimes Tour”. Sí, a las estrellas masculinas no siempre se les exige la misma entrega en vivo. Esto también se ha visto con Bad Bunny, cuyo concepto de “La Casita” se ha vuelto su sello en gira, así como en otros artistas como Justin Timberlake.

LA LECCIÓN... ¿APRENDIDA? En Saltillo, han sido pocas las ocasiones en que el entretenimiento ha roto esquemas de esa manera. Una de ellas fue el musical de la UAdeC “Broadway Ayer y Hoy”, que logró formar nuevas audiencias y, durante varios años, ofreció montajes constantes, además de impulsar colectivos de teatro musical en la ciudad. Otro ejemplo fueron los conciertos realizados en el cruce del bulevar Venustiano Carranza y avenida Universidad, donde se presentaron talentos como la DJ internacional Mariana Bo o Grupo Frontera, marcando nuevas tendencias locales.