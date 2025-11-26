25 años de ‘Los Sims’, el simulador virtual que se convirtió en un icono

MADRID- Diseña a una persona virtual, elige su personalidad, sus amistades, crea un hogar, consigue un empleo, gana dinero, ten hijos, aficiones, explora y vive una vida paralela en un mundo digital. El simulador social por excelencia, ‘Los Sims’, cumple 25 años convertido en un fenómeno que ha traspasado las pantallas.

El juego, lanzado en el año 2000 por el diseñador de videojuegos estadounidense Will Wright, nació bajo la premisa de crear “un simulador de personas” que recogiera aspectos de su anterior proyecto, ‘SimCity’, un simulador de creación y gestión urbanística que vio la luz en 1991.

Veinticinco años después, ‘Los Sims’ han cautivado a más de 500 millones de jugadores de todo el mundo con las cuatro versiones, y decenas de expansiones, publicadas hasta la fecha en ordenadores, consolas y móviles. Un juego que es gratuito pero que permite comprar, con dinero real, mejoras y expansiones que hacen más variada y profunda la experiencia.

“Ha llegado a ser tan potente su icono cultural que, al igual que identificamos la gorra de Super Mario o el pelo azul de Sonic, si vemos el rombo verde encima de la cabeza del ‘Sim’ que controla el jugador, lo identificamos rápidamente. Es un icono que ha trascendido la barrera de los videojuegos. Es trascendental, es parte de nuestra cultura”, asegura en declaraciones a EFE el profesor de videojuegos y entornos virtuales de la Universidad Miguel Hernández de Valencia, Mario-Paul Martínez.

Más que un juego, actualmente el título de EA es una plataforma gratuita de entretenimiento sustentada en una enorme comunidad ‘online’ que se alimenta con paquetes de personajes y temáticas que multiplican y amplían las posibilidades del juego.

En este sentido, en ‘Los Sims’ la mecánica es simple: el jugador crea un ser digital del que toma el control y le da unos rasgos físicos y de personalidad. Un personaje al que tiene que guiar y cuidar en un mundo virtual que exige tomar decisiones constantemente tales cómo relacionarse, comprar una casa, amueblarla, tener pareja, hijos, casarse o prosperar económicamente y en estatus social. Las posibilidades son casi infinitas.