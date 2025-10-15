$!¡Caída masiva HOY! DiDi reporta fallas en su app en México... ¿Qué estados fueron más afectados?

Desde temprana hora de este 15 de octubre, ciudadanos mexicanos comenzaron a reportar una serie de fallas y errores en la aplicación de servicio de transporte DiDi . Según registra la plataforma Downdetector, la app ‘se cayó’ desde las 5:00 horas y permanece sin una correcta funcionalidad. Esto generó un gran impacto en las y los usuarios, pues muchos de ellos se trasladan a trabajos o escuelas a través de esta app. TE PUEDE INTERESAR: ¡No era tu celular! ¿Por qué falló la app de BBVA México? Esto es lo que se sabe de la caída masiva También fueron afectados quienes hacen uso de los otros servicios de esta empresa, como entrega de alimentos, servicios dentro de la ciudad, fletes y hasta servicios financieros.

¿CÓMO SE PRESENTÓ LA FALLA DE DIDI SEGÚN USUARIOS? En redes sociales como X (antes Twitter) y Facebook, los internautas compartieron capturas del mensaje que arrojaba DiDi : “Error de red. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde”. Esto obligó que las personas cerraran la aplicación y la volvieran a abrir, con la esperanza de que en verdad fuera un error de red. Así como hubieron personas que ya no pudieron trasladarse a sus destinos, hay quienes ya se encontraban en medio de un viaje. La caída de DiDi también les afectó, haciendo que los conductores cobraran el servicio en efectivo.

Además de las fallas de conexión, la plataforma impide el inicio de sesión y las operaciones o movimientos que se pueden hacer dentro de la aplicación. El punto máximo de los reportes de fallas sucedió a las 7:20 horas, cuando se acumularon hasta mil 814 quejas. Se espera que en las próximas horas DiDi solucione el problema técnico.

¿QUÉ ES LO QUE DICE DIDI? A través de su cuenta de Instagram, DiDi México indicó que ya se tiene conocimiento de las fallas que persisten. En una publicación realizada alrededor de las 10:20 horas, la empresa lanzó un comunicado que dice: “Algunos de nuestros usuarios están experimentando dificultades en acceder a nuestros servicios debido a una inesperada caída de la app de Didi”.

Hasta donde se sabe, el equipo técnico de la empresa ya se encuentra trabajando “de manera urgente en resolver este problema, y los servicios se estarán restableciendo gradualmente a lo largo del día”. Mientras se realiza el proceso de reparación, usuarios comparten en redes sociales sus malas experiencias con DiDi ... ¡a través de memes! TE PUEDE INTERESAR: En las próximas 48 horas, estas tarjetas BBVA dejarán de funcionar... ¿Qué hacer para evitarlo?

¿QUÉ LUGARES DE MÉXICO SE VIERON AFECTADOS POR LA CAÍDA DE DIDI? De acuerdo con el mapa de Downdetector, los estados de México que más presentaron fallas son: - Chihuahua; - Nuevo León; - Baja California; - Tamaulipas; - Jalisco; - Ciudad de México; - Yucatán; - Guanajuato; - Querétaro; - Puebla; - Chiapas. -- Cuéntanos, ¿percibiste las fallas?