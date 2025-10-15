¡Caída masiva HOY! DiDi reporta fallas en su app en México... ¿Qué estados fueron más afectados?

Tech
/ 15 octubre 2025
    ¡Caída masiva HOY! DiDi reporta fallas en su app en México... ¿Qué estados fueron más afectados?
    Didi experimentó una caída masiva en su aplicación, tanto para servicio de transporte como entrega de comida y finanzas. FOTO: VANGUARDIA

COMPARTIR

TEMAS


Apps

Localizaciones


México

Organizaciones


DiDi

A través de redes sociales, usuarios de Didi expresaron que no pudieron trasladarse a sus lugares de trabajo o escuelas, debido a la falla de la aplicación que inició a temprana hora de este 15 de octubre

Desde temprana hora de este 15 de octubre, ciudadanos mexicanos comenzaron a reportar una serie de fallas y errores en la aplicación de servicio de transporte DiDi .

Según registra la plataforma Downdetector, la app ‘se cayó’ desde las 5:00 horas y permanece sin una correcta funcionalidad. Esto generó un gran impacto en las y los usuarios, pues muchos de ellos se trasladan a trabajos o escuelas a través de esta app.

TE PUEDE INTERESAR: ¡No era tu celular! ¿Por qué falló la app de BBVA México? Esto es lo que se sabe de la caída masiva

También fueron afectados quienes hacen uso de los otros servicios de esta empresa, como entrega de alimentos, servicios dentro de la ciudad, fletes y hasta servicios financieros.

$!¡Caída masiva HOY! DiDi reporta fallas en su app en México... ¿Qué estados fueron más afectados?

¿CÓMO SE PRESENTÓ LA FALLA DE DIDI SEGÚN USUARIOS?

En redes sociales como X (antes Twitter) y Facebook, los internautas compartieron capturas del mensaje que arrojaba DiDi : “Error de red. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde”. Esto obligó que las personas cerraran la aplicación y la volvieran a abrir, con la esperanza de que en verdad fuera un error de red.

Así como hubieron personas que ya no pudieron trasladarse a sus destinos, hay quienes ya se encontraban en medio de un viaje. La caída de DiDi también les afectó, haciendo que los conductores cobraran el servicio en efectivo.

Además de las fallas de conexión, la plataforma impide el inicio de sesión y las operaciones o movimientos que se pueden hacer dentro de la aplicación.

El punto máximo de los reportes de fallas sucedió a las 7:20 horas, cuando se acumularon hasta mil 814 quejas. Se espera que en las próximas horas DiDi solucione el problema técnico.

¿QUÉ ES LO QUE DICE DIDI?

A través de su cuenta de Instagram, DiDi México indicó que ya se tiene conocimiento de las fallas que persisten. En una publicación realizada alrededor de las 10:20 horas, la empresa lanzó un comunicado que dice: “Algunos de nuestros usuarios están experimentando dificultades en acceder a nuestros servicios debido a una inesperada caída de la app de Didi”.

$!FOTO: REDES SOCIALES
FOTO: REDES SOCIALES

Hasta donde se sabe, el equipo técnico de la empresa ya se encuentra trabajando “de manera urgente en resolver este problema, y los servicios se estarán restableciendo gradualmente a lo largo del día”.

Mientras se realiza el proceso de reparación, usuarios comparten en redes sociales sus malas experiencias con DiDi ... ¡a través de memes!

TE PUEDE INTERESAR: En las próximas 48 horas, estas tarjetas BBVA dejarán de funcionar... ¿Qué hacer para evitarlo?

¿QUÉ LUGARES DE MÉXICO SE VIERON AFECTADOS POR LA CAÍDA DE DIDI?

De acuerdo con el mapa de Downdetector, los estados de México que más presentaron fallas son:

- Chihuahua;

- Nuevo León;

- Baja California;

- Tamaulipas;

- Jalisco;

- Ciudad de México;

- Yucatán;

- Guanajuato;

- Querétaro;

- Puebla;

- Chiapas.

--

Cuéntanos, ¿percibiste las fallas?

Temas


Apps

Localizaciones


México

Organizaciones


DiDi

true

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Habitantes de Saltillo expresaron desconocer la supuesta mutación del virus y mostraron dudas sobre la seguridad de las nuevas vacunas que aplicará la Secretaría de Salud.

Saltillo: dudan saltillenses de volver a vacunarse contra el Covid-19 ante mutación
El fallo judicial frena temporalmente la entrega de carbón a las termoeléctricas de Nava, Coahuila.

Coahuila: Poder Judicial ordena suspender contrato millonario de carbón con CFE
La más reciente capacitación se realizó en el Rabbit Spk, ubicado al norte de la ciudad.

Saltillo impulsa programa ‘Fiesta Segura’; van 200 colaboradores capacitados

La señora Yolanda, de 68 años y residente del Callejón de Miraflores, ha sido víctima de señalamientos falsos en redes sociales que la vinculan con desapariciones de menores en la zona.

Saltillo: mujer de 68 años es acosada de manera anónima en redes sociales
Jorge Reyes, presidente de Coparmex Laguna, alertó que las recientes reformas laborales no diferencian entre pequeñas y grandes empresas.

Coparmex Laguna advierte que reformas laborales ponen en riesgo a 8 de cada 10 empresas
Se trabaja en un tramo que comprende 610 metros lineales de tuberías, que serán repuestas.

Avanza obra hidráulica en la colonia Occidental de Frontera

Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
García Harfuch: Buena racha

García Harfuch: Buena racha