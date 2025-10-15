$!En las próximas 48 horas, estas tarjetas BBVA dejarán de funcionar... ¿Qué hacer para evitarlo?

Se aproxima una fecha que muchos cuentahabientes del banco BBVA temen, debido a la cancelación masiva de ciertas tarjetas de débito y cuentas. Esta medida puede pasar desapercibida para ciertos usuarios. VANGUARDIA recomienda que prestes atención, ya que debes de cumplir con ciertos requisitos para que no seas víctima de esta suspensión. TE PUEDE INTERESAR: ¡No era tu celular! ¿Por qué falló la app de BBVA México? Esto es lo que se sabe de la caída masiva ¿CUÁNDO SE REALIZARÁ LA CANCELACIÓN DE ESTAS CUENTAS? CONOCE LO QUE DICE BBVA Con anterioridad, BBVA compartió un calendario donde se indican todas las fechas en que se realizará el recorte de cuentas, conforme a lo establecido en la Ley para la Transferencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. Para este mes, la fecha en que se hará la suspensión masiva corresponde al 17 de octubre de 2025... ¡Pero no te alarmes! Ya que esta medida aplicará solo para ciertos cuentahabientes, ya que únicamente aplican aquellos que hayan tenido en desuso sus tarjetas.

¿QUÉ TARJETAS BBVA SERÁN CANCELADAS? CHECA SI LA TUYA ESTÁ EN LA LISTA La cancelación masiva se realiza mes con mes y aplica a una gran cantidad de cuentas como tarjetas de nómina y libretón, pero solo las que se hayan mantenido sin actividad o con saldo de $0 pesos durante los últimos tres meses (julio, agosto y septiembre). Estas son todas las tarjetas y cuentas que están en riesgo de ser eliminadas: * Libretón : Libretón Comisionistas, Libretón Nómina, Libretón Colectivos, Libretón Hipoteca, Libretón Mancomunado, Libretón Individual, Libretón Grupal, Libretón Educación Libretón Premium, Libretón 2.0, Libretón Dólares, Libretón Básico y Libretón Fundación; * Membresía BP y PyME BBVA; * Tarjeta de Pagos; * Maestra Particulares, Maestra Dólares Frontera, Maestra Patrimonial Dólares, Maestra Dólares PyME; * Cuenta Express; * Tarjeta Básica BBVA; * Mi Despensa ; * Link Card (antes Winner Card); * Solución Personal ; * Contigo BBVA; * Envíos de Dinero ; * Tarjeta Nómina BBVA. TE PUEDE INTERESAR: ¡Adiós, Benito! Banco de México retira algunos billetes de 20 pesos... ¿A partir de cuándo aplica? ¡RECUERDA! HABRÁ PRÓXIMAS CANCELACIONES MASIVAS DE CUENTAS BBVA... ¿CUÁLES SON LAS FECHAS QUE RESTAN PARA ESTE 2025? - 21 de noviembre; - 19 de diciembre.

¿QUÉ PUEDES HACER PARA EVITAR QUE TU CUENTA BBVA SEA SUSPENDIDA? Para evitar que tu cuenta BBVA sea suspendida, es fundamental mantener el cumplimiento de las normativas bancarias y de seguridad, así como tener tus datos actualizados. Las principales razones y soluciones por las que BBVA (o cualquier banco) puede bloquear o suspender una cuenta o tarjeta son: * Datos Personales Desactualizados : Si tu identificación oficial registrada o tus datos de contacto han vencido o no son correctos, lo más recomendable es actualizarlos. * Inactividad Prolongada o Saldo Cero: Si la cuenta no registra movimientos durante un periodo largo o se mantiene con saldo cero por varios meses consecutivos, entonces programa movimientos periódicos, aunque sean pequeños. * Clave o NIP Erróneo: Intentar ingresar repetidamente la clave o NIP incorrecto. Por esto, siempre es mejor elegir una clave fácil de recordar. * Falta de Pago: Si tienes una tarjeta de crédito, realiza los pagos de tu tarjeta de crédito a tiempo. TE PUEDE INTERESAR: Curación de enfermedades y protección del mal: ¿Quién es el Niño Fidencio y qué milagros hizo? ¿TIENES DUDAS Y/O ACLARACIONES? ASÍ PUEDES COMUNICARTE CON BBVA Para aclarar dudas o recibir información sobre las cláusulas de cancelación y las opciones disponibles, pueden consultar el contrato de su cuenta o contactar al número 55 1998 8039 y su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Zurich 320, colonia Granada, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. En la línea telefónica se indicarán los pasos a seguir para recuperarla o abrir una nueva cuenta. Para evitar la situación, BBVA recomienda tomar medidas previo a la fecha límite para la cancelación de la cuenta, con el principal objetivo de evitar inconvenientes.