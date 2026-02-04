Claude ‘permanecerá sin publicidad’, mientras ChatGPT tendrá anuncios en sus consultas

Tech
/ 4 febrero 2026
    Los usuarios con suscripciones ChatGPT Plus, ChatGPT Pro, ChatGPT Business y ChatGPT Enterprise no tendrán anuncios. VANGUARDIA

Anthropic explicó que esta decisión es para mantener los beneficios de sus usuarios; OpenAI precisó que la publicidad se aplicará en Estados Unidos y con mayores de 18 años

Anthropic publicó este 4 de febrero su negativa sobre transmitir publicidad en las consultas realizadas en su chatbot de inteligencia artificial, Claude. Esto después de que el 16 de enero OpenAI anunció que en las siguientes semanas las consultas que los usuarios hagan en ChatGPT comenzarán a tener anuncios de productos.

“Queremos que Claude actúe inequívocamente en beneficio de nuestros usuarios. Por eso, hemos tomado una decisión: Claude permanecerá sin publicidad. Nuestros usuarios no verán enlaces ‘patrocinados’ junto a sus conversaciones con Claude; sus respuestas tampoco se verán influenciadas por anunciantes ni incluirán publicidad de terceros que nuestros usuarios no hayan solicitado”, declaró Anthropic en su página oficial.

En su comunicado, la matriz de Claude también mencionó que esta decisión de no transmitir anuncios publicitarios se debe a que, después de varios análisis, las conversaciones que tienen los usuarios con Claude son “profundamente personales” y que la publicidad en contextos así “resultaría incongruente y, en muchos casos, inapropiada”.

También comunicaron que la introducción de “incentivos publicitarios” podría complejizar los riesgos que hay por los impactos de los modelos de IA en quienes los usan. Anthropic —empresa creada por antiguos investigadores de OpenAI— precisó que su modelo de negocio tiene un enfoque “sencillo: generamos ingresos mediante contratos empresariales y suscripciones de pago, y reinvertimos esos ingresos en mejorar Claude”

CHATGPT CON ANUNCIOS EN DIFERENTES FORMATOS

Por el contrario, OpenAI sí transmitirá publicidad en sus consultas, comenzando en las siguientes semanas. Las pruebas se realizarán en Estados Unidos “para los planes Gratis y ChatGPT Go, de modo que más personas puedan usar nuestras herramientas con menos restricciones o sin tener que pagar. Las suscripciones ChatGPT Plus, ChatGPT Pro, ChatGPT Business y ChatGPT Enterprise no incluirán anuncios”.

En el comunicado también se aclaró que la información de los usuarios será independiente de los anuncios, por lo que el contenido de las consultas no influirán a la publicidad, así como la no venta de los datos de los usuarios a las empresas publicitadas.

Adicionalmente, OpenAI explicó que los anuncios serán al final de las respuestas en ChatGPT y, según la conversación, será el producto patrocinado.

“Durante la prueba, no mostraremos anuncios en cuentas donde el usuario nos indique que no los desea o cuando estimemos que tiene menos de 18 años, y evitaremos que aparezcan cerca de temas sensibles o regulados, como la salud, la salud mental o la política”, puntualizó OpenAI.

Finalmente se precisó que estos cambios son para que en el largo plazo OpenAI puede “desarrollar productos que millones de personas y empresas consideren lo suficientemente valiosos como para pagar por ellos”.

