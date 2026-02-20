Completa la Nasa con éxito las pruebas, prevé lanzar la misión Artemis II en marzo

MIAMI- La Nasa ha completado con éxito las pruebas de la misión Artemis II que orbitará la Luna con cuatro astronautas a bordo, y los tripulantes comenzarán hoy un periodo de cuarentena con el objetivo de despegar antes de catorce días, aunque la fecha para el lanzamiento aún no se ha fijado.

La prueba anterior tuvo que detenerse el pasado 3 de febrero tras detectarse varias fallas en las diferentes fases del ensayo general, entre ellos una fuga de combustible, pero hoy ha logrado completar todos los exámenes y ha detenido la cuenta regresiva del lanzamiento cuando ya se había cargado el combustible y un equipo había acudido para comprobar el cierre de las escotillas de la nave espacial Orion, en la que viajarán los cuatro astronautas.

Los astronautas de la Nasa Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense Jeremy Hansen tienen previsto iniciar hoy una cuarentena para limitar su exposición a posibles enfermedades antes del lanzamiento, un periodo de resguardo que está programado durante catorce días, por lo que el despegue debería realizarse antes del próximo 6 de marzo, aunque aún no se ha fijado la fecha oficial.

La nave espacial Orion que alojará a los cuatro astronautas será propulsada al espacio por el ‘Sistema de Lanzamiento Espacial’ (SLS, el cohete más potente construido hasta ahora por la Nasa) y deberá dar varias vueltas a la Tierra antes de emprender un viaje de cuatro días hasta la Luna, sobrevolar el satélite y regresar, en una misión que se prolongará durante diez días, durante los cuales los astronautas tomarán en varias ocasiones el control manual de la nave para realizar varias comprobaciones y demostraciones.

ALLANADO EL CAMINO PARA LLEGAR A MARTE

Artemis II es la segunda misión del Programa Artemis tras el vuelo no tripulado que se realizó en 2022, y precede a las siguientes misiones, en las que está previsto que los astronautas vuelvan a pisar suelo lunar y comience así el establecimiento de la presencia permanente en el satélite natural de la Tierra y la construcción de la estación orbital Gateway.

La estación Gateway, además de ‘conectar’ y coordinar las misiones entre la Tierra y la Luna, servirá para realizar numerosos experimentos científicos fuera de la magnetosfera terrestre y para probar tecnologías que pueden ser clave para viajes más largos y servir de paso intermedio para futuras misiones tripuladas, entre ellas a Marte, dentro de un proyecto internacional que lidera la Nasa e involucra a numerosas agencias.