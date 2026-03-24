Conoce la nueva función de Anthropic que posibilita que la IA controle la computadora del usuario

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/ 24 marzo 2026
    Conoce la nueva función de Anthropic que posibilita que la IA controle la computadora del usuario
    Páginas del sitio web y el logotipo de Anthropic en la pantalla de una computadora en Nueva York. AP/Patrick Sison

La persona puede asignar una tarea a través del teléfono móvil, como redactar un informe matutino, y la IA la llevará a cabo en su laptop mientras el usuario está fuera

NUEVA YORK- La tecnológica Anthropic ha anunciado una nueva capacidad para su modelo de inteligencia artificial (IA), Claude, que permite al sistema interactuar directamente con la interfaz del ordenador del usuario para completar tareas complejas.

Esta funcionalidad, denominada ‘Computer Use’ (Uso de la computadora), se integra en las versiones Claude Cowork y Claude Code.

https://vanguardia.com.mx/opinion/la-guerra-contra-iran-y-la-guerra-contra-anthropic-AJ19458118

Según explica la compañía en un comunicado publicado en las últimas horas, cuando la IA no dispone de un conector específico para una aplicación (como Slack o Google Calendar), ahora es capaz de “observar” la pantalla, mover el cursor, hacer clic en botones y escribir texto para navegar de forma autónoma.

“Puede abrir archivos, utilizar el navegador y ejecutar herramientas de desarrollo de forma automática, sin necesidad de configuración previa”, apunta la empresa en el anuncio.

Anthropic anota que la gran novedad reside en la integración con Dispatch, una función que permite la continuidad entre dispositivos.

El usuario puede asignar una tarea a través del teléfono móvil, como redactar un informe matutino, y la IA la llevará a cabo en su laptop mientras el usuario está fuera.

No obstante, Anthropic subraya que la herramienta se encuentra en fase de “vista previa de investigación” y presenta limitaciones, por lo que puede cometer errores.

Por el momento, la función solo está disponible para ordenadores macOS, de Apple, y el sistema requiere permiso explícito antes de acceder a nuevas aplicaciones y permite al usuario detener la acción en cualquier momento.

La función ya está disponible para los suscriptores de los planes Claude Pro y Claude Max.

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