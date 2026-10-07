Conoce SynthID Detector, la nueva herramienta de Google para identificar fotos, vídeos y audios generados con IA

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    Conoce SynthID Detector, la nueva herramienta de Google para identificar fotos, vídeos y audios generados con IA
    A través de SynthID Detector cualquier usuario podrá verificar si una imagen, un vídeo o un archivo de audio fue generado mediante inteligencia artificial (IA). Google
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por EFE

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La popularidad de la IA en los últimos años ha hecho que internet, y sobre todo las redes sociales, esté repleto de ‘deepfakes’

NUEVA YORK- Google puso este miércoles a disposición del público general su herramienta SynthID Detector, una plataforma web que permite a cualquier usuario verificar si una imagen, un vídeo o un archivo de audio ha sido generado mediante inteligencia artificial (IA).

A través de la web synthid.comm, a la que se puede acceder iniciando sesión con credenciales de Google, Apple u OpenAI, los usuarios pueden subir archivos multimedia para rastrear la presencia de la marca de agua digital SynthID, un sello imperceptible para el ojo y el oído humanos que permanece insertado en la estructura de los datos del contenido.

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Además de las creaciones de los propios modelos de Google, el detector reconoce contenidos generados por otras compañías líderes del sector asociadas a esta tecnología, como OpenAI, Nvidia y la surcoreana Kakao, a las que «próximamente» se incorporará Apple, anunció hoy Google en un comunicado.

Según datos de la compañía tecnológica, desde su creación ya se han aplicado estas marcas de agua invisibles a más de 180 mil millones de imágenes y vídeos, así como a un equivalente de 240 mil años de archivos sonoros, con más de un millón de solicitudes diarias de verificación.

Esta apertura pública profundiza la estrategia anunciada el pasado mayo por el director ejecutivo de Alphabet (matriz de Google), Sundar Pichai, durante la conferencia anual de desarrolladores Google I/O.

En aquel evento, Pichai adelantó que la compañía integraría las credenciales de contenido y SynthID de forma nativa en su buscador y en el navegador Chrome para que cualquier internauta pudiera comprobar al instante si una imagen era sintética.

La popularidad de la IA en los últimos años ha hecho que internet, y sobre todo las redes sociales, esté repleto de ‘deepfakes’, una imagen, vídeo o audio superrealista creados o manipulados mediante esta tecnología para hacer que una persona real parezca decir o hacer algo que nunca dijo ni hizo en realidad.

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