Descubren Astrónomos un disco único de escombros que puede prever el futuro del Sistema Solar

En un comunicado publicado en el sitio web del Observatorio Europeo Austral, explica que al contrario de “otros sistemas similares identificados anteriormente”, los escombros que fueron hallados por los astrónomos “están organizados en un disco doble, cuyas dos partes están separadas por una brecha claramente definida”. Dando la impresión de que el disco está “moldeado por dos cuerpos planetarios” y que, uno de los estos podría der tamaño similar al de Plutón, que lograron sobrevivir a “la violenta muerte de la estrella”. En opinión de Nicola Gentile Fusillo, quien es un astrónomo de la Universidad de Trieste en Italia, y además el autor principal del estudio que fue publicado a en la revista Nature Astronomy, “desde hace algún tiempo sabemos que los planetas pueden sobrevivir a la transformación de su estrella central, pero este es el primer ejemplo de un sistema complejo con un disco doble de escombros y, posiblemente, dos planetesimales supervivientes”.

La estrella central de este sistema es la la conocida como enana blanca J1328−1450. ESO describe que cuando estrellas como el Sol inician la etapa final de su vida, “se expanden y desprenden sus capas exteriores, engullendo y destruyendo los planetas cercanos”, y añade, “los cuerpos rocosos que sobreviven pueden fragmentarse y formar un disco alrededor de la estrella muerta central”. No obstante, el disco que contornea a J1328−1450 es distinto a los que han sido observados “alrededor de otras estrellas muertas”; en vez de mostrar un “único anillo de restos planetarios vaporizados”, esta estrella “está rodeada por dos anillos concéntricos de escombros”, especifica el Observatorio Europeo Austral. En este sentido, el coautor del estudio Felipe Lagos-Vilches, quien es un astrónomo de la Universidad de Warwick, en el Reino Unido, y de la Universidad Técnica Federico Santa María, en Chile, explica que La estructura que observamos en este sistema resulta especialmente intrigante porque los dos anillos gaseosos son extraordinariamente estables y permanecen separados por una brecha”. Por lo que, Gentile Fusillo, quien también es miembro del Observatorio Astronómico de Trieste del Instituto Nacional de Astrofísica de Italia (INAF) resalta que “este sistema ofrece una oportunidad excepcional para observar el proceso violento y caótico mediante el cual un sistema planetario llega a su fin, y sugiere que las estrellas muertas pueden tener estructuras de discos mucho más complejas de lo que se creía”.

Según Fusillo, Lagos-Vilches, Boris T. Gänsicke, Christopher J. Manser y Detlev Koester, autores del estudio esta enrevesada estructura doble posiblemente “se mantiene gracias a dos cuerpos supervivientes similares a planetas, situados en órbitas distintas”. ESO precisa que los autores calculan que el cuerpo del anillo interior tiene un tamaño del de un asteroide común, “con unos cuantos kilómetros de diámetro”, en tanto que el del anillo exterior estiman que alcanzar un tamaño similar a las de Plutón o inclusve a las de nuestra Luna. “Todos los discos de escombros conocidos alrededor de enanas blancas se han identificado mediante la misma señal observacional, que indica la presencia de un único disco plano y giratorio”, indica el Observatorio Europeo Austral.

“Sin embargo, las nuevas observaciones, realizadas con el instrumento X-Shooter del Very Large Telescope de ESO, situado en el desierto de Atacama, en Chile, demuestran que el sistema J1328−1450 rompe por completo este patrón y revela, en cambio, la huella característica de un disco doble”, subraya ESO. Así también Fusillo, Lagos-Vilches, Gänsicke, Manser y Koester dieron a conocer que a través de las observaciones encontraron la presencia de elementos tales como calcio, oxígeno, magnesio y hierro en el disco, lo que les indica que hay una composición parecida a la “del material planetario rocoso de nuestro propio sistema solar”. Asimismo, tomando en cuenta los datos que les arrojó sus observaciones, los autores especifican que la composición de ambos es bastante diferente, ya que “el anillo interior es rico en gas de magnesio, mientras que el exterior prácticamente carece de él”, apunta el Observatorio Europeo Austral. En base a lo anterior ESO sugiere que “nuestro sistema solar podría experimentar un destino similar, ya que, en un futuro muy lejano, el Sol se convertirá en una enana blanca mediante un proceso que podría destruir la Tierra”. “Por tanto, este sistema ofrece una extraordinaria perspectiva de cómo podría ser el futuro de los sistemas planetarios, incluidos aquellos similares al nuestro”, finaliza Lagos-Vilches. Con información de European Southern Observatory (ESO).

Temas

Astronomía Estrellas Universo

Localizaciones

Chile

