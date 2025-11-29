Despega el Falcon 9 con la misión europea HydroGNSS

CALIFORNIA- El cohete Falcon 9 de SpaceX con la misión europea HydroGNSS, que explorará las propiedades hidrológicas de la Tierra desde el espacio, despegó este viernes desde la base de la fuerza espacial Vandenberg, en California (Estados Unidos).

Se trata de una misión de la Agencia Espacial Europea (ESA) compuesta por dos microsatélites gemelos que tienen como objetivo avanzar en la comprensión global de la disponibilidad del agua y de los efectos del cambio climático en el ciclo hidrológico de la Tierra. Su lanzamiento se produjo a las 18:44 hora GMT (10:44 hora local).

Esta es una de las misiones Scout de la ESA, que son proyectos de observación de la Tierra, ágiles y de bajo costo, diseñadas para probar nuevas tecnologías y ofrecer ciencia de vanguardia. HydroGNSS, que cuenta con participación española, es la primera de esta categoría.

Cuando esté operativa, proporcionará mediciones de variables hidrológicas climáticas, como la humedad, las zonas inundadas, el estado de congelación o la biomasa forestal.

Estas serán clave para ayudar a los científicos a comprender el cambio climático y contribuirán al desarrollo de modelos meteorológicos, el cartografiado ecológico, la planificación agrícola, la preparación ante inundaciones y el conocimiento de la dinámica del permafrost.